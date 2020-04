'Mislio sam 'sad ću ga zgaziti', tri me puta uhvatio za guzicu'

Nekoliko je minuta do ulaska u ring, Mirko Filipović (45) i njegov tim stoje na platformi i čekaju dolazak pred publiku. Ali, tada se gospodin koji nije bio dio ekipe već jedna 'od najvećih njuški japanske borilačke scene' rekao je Cro Cop na gostovanju u Podcast Inkubatoru.

- Nisam to nikad ispričao. Jednu od najbizarnijih stvari doživio sam u Japanu. S jednim čovjekom iz vrha tih organizacija. Nije sad bitno o kome je riječ - započeo je Mirko u jednoj od najgledanijih epizoda spomenutog Podcasta ikad, a valja istaknuti da je snimka razgovora trenutno druga na trending listi YouTubea.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Spomenuti gospodin bio je veoma hrabar na takav način remetiti koncentraciju borcu koji je u tim trenutcima bio sigurno jedan od najjačih udarača.

- Stajali smo zajedno na platformi i bio je mrak. I u tom trenutku osjetim kako me rukom uhvatio za guzicu. Nisam odmah shvatio što se događa, mislio sam da se netko od osoblja okrenuo i dotaknuo me. Ja pogledam i čovjek me drži rukom za guzicu. Tlak mi je bio na 900. Uhvatio sam ga iz sve snage za ruku i maknuo ju te ga pogledao. Čekao sam što će se dalje dogoditi, a nije prošlo ni deset sekundi, evo ga opet. Mislio sam si da ću ga zalijepiti, neće biti dokaza da je to napravio, reći će da sam poludio i udario ga iz čistog mira. Završit ću u zatvoru, karijera će mi biti gotova. Uhvatio sam ga za ruku i gurnuo, a on je rukom udario po platformi - objasnio je Cro Cop.

POGLEDAJTE VIDEO

Dva upozorenja je dao Mirko, kipio je u sebi, ali pokušao je ostati miran. No, gospodin je i treći put odlučio ispitati koliko je čvrst Mirkov gluteus. Hrvatski je borac, kako kaže, bio na rubu živaca, a od nokauta su gospodina spasili legendarni 'Wild Boysi'.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Stao sam, zgrčio se i rekao: Sad ću ga sastaviti, zgaziti. Ali taman se počela dizati rampa i spasili su ga Wild Boysi ili njihova muzika prije ulaska, nisam više siguran. Tad je on povukao ruku i pravio se kao da ništa nije bilo, smješkao se do ringa i mahao ljudima. Bilo je već priča da on ima takvih sklonosti i da se on i jedan borac malo igraju doktora. Kunem ti se, dvaput sam se suzdržao, treći put bih ga zalijepio - rekao je Marku Petraku u Podcast Inkubatoru.

Mirko mnoge anegdote iz borilačkog i privatnog života otkriva što na profilima društvenih mreža, što na gostovanjima poput ovog. Hrvatska borilačka legenda prošla je sve u sportskom svijetu, a kao što vidimo, bilo je i iskustava za koje sam nije vjerovao da bi se mogla dogoditi.