Miss Universe radi za Cedevitu Junior, klub joj poslao genijalnu čestitku: 'U 9 na Velesajmu...'

Košarkaški klub Cedevita Junior, poznati zagrebački prvoligaš, pohvalio se jedinstvenim "pojačanjem" koje je stiglo izvan parketa. Njihova djelatnica iz odjela za odnose s javnošću i marketing, Antea Mršić, postala je nova Miss Universe Hrvatske 2026., a klub je njezin veliki uspjeh proslavio originalnom i duhovitom objavom na društvenim mrežama.

"Naš mali, ali slatki PR & Marketing ured je od jučer bogatiji za lentu Miss Universe Hrvatske. Dada, u moru nominacija za najbolji rad na društvenim mrežama prošla nam je ona da u Hrvatskoj i službeno ne postoji ljepši team.

Na stranu šala, Antea je naše ovosezonsko najveće pojačanje - mjesečni doseg društvenih mreža je porastao za dodatnih 1M+ (MILIJUN/MILION) što je naš Klub samo učvrstilo na prijestolju vodećih u domovini.

Čestitke Antea, al' sutra da si od 9 na Velesajmu", napisao je klub.

Antea je završila studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas u Zagrebu i radi u struci za jedan košarkaški klub. Svojim najvećim postignućem smatra završetak studija u području koje ju istinski zanima, uz paralelno bavljenje sportom. U tom periodu za nju je najveća vrijednost bila radna disciplina, timski duh i upornost koje je razvila kroz sport i obrazovanje.