Obavijesti

Sport

Komentari 1
PONOSNI SU

Miss Universe radi za Cedevitu Junior, klub joj poslao genijalnu čestitku: 'U 9 na Velesajmu...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Miss Universe radi za Cedevitu Junior, klub joj poslao genijalnu čestitku: 'U 9 na Velesajmu...'
Zagreb: Antea Mršić nova je Miss Universe | Foto: Josip Miskovic/PIXSELL

Cedevita Junior se pohvalila novom Miss Universe Hrvatske, Anteom Mršić! Klub je oduševljen njenim uspjehom i porastom popularnosti na društvenim mrežama

Admiral

Košarkaški klub Cedevita Junior, poznati zagrebački prvoligaš, pohvalio se jedinstvenim "pojačanjem" koje je stiglo izvan parketa. Njihova djelatnica iz odjela za odnose s javnošću i marketing, Antea Mršić, postala je nova Miss Universe Hrvatske 2026., a klub je njezin veliki uspjeh proslavio originalnom i duhovitom objavom na društvenim mrežama.

"Naš mali, ali slatki PR & Marketing ured je od jučer bogatiji za lentu Miss Universe Hrvatske. Dada, u moru nominacija za najbolji rad na društvenim mrežama prošla nam je ona da u Hrvatskoj i službeno ne postoji ljepši team. 

Na stranu šala, Antea je naše ovosezonsko najveće pojačanje - mjesečni doseg društvenih mreža je porastao za dodatnih 1M+ (MILIJUN/MILION) što je naš Klub samo učvrstilo na prijestolju vodećih u domovini.

Čestitke Antea, al' sutra da si od 9 na Velesajmu", napisao je klub.

Antea je završila studij menadžmenta športa i športskih djelatnosti na Sveučilištu Libertas u Zagrebu i radi u struci za jedan košarkaški klub. Svojim najvećim postignućem smatra završetak studija u području koje ju istinski zanima, uz paralelno bavljenje sportom. U tom periodu za nju je najveća vrijednost bila radna disciplina, timski duh i upornost koje je razvila kroz sport i obrazovanje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata
VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića? Hajdukovci su stigli s pratnjama, on se pojavio sam
OPET U FOKUSU

FOTO Tko su žene u životu Ante Rebića? Hajdukovci su stigli s pratnjama, on se pojavio sam

Ante Rebić ponovno je u fokusu javnosti nakon izjave kako je za njegovu budućnost u Hajduku odgovoran predsjednik Ivan Bilić, a obožavateljice godinama prate njegov ljubavni život o kojem se ne zna previše
FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe
BIVŠA GLASNOGOVORNICA

FOTO Hrvatskoj reprezentativki ozljeda uništila karijeru, sad je zasjala na izboru Miss Universe

Monika Vojvodić (25), bivša košarkašica, Miss turizma, prva pratilja na Miss Universe i uspješna poslovna žena: "Što god mi život pruži, ja ću to uzeti. Za mene je izlazak iz zone komfora svakodnevica", kaže

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026