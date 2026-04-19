Misteriozna poruka hrvatske zlatne olimpijke zabrinula je sve

Hrvatska tekvandoašica Matea Jelić (28) objavila je neobičnu poruku na društvenim mrežama i ubrzo nakon je izbrisala. Zlatna olimpijka iz Tokija 2020. godine članica je splitskog tekvando kluba Marjan i mnoge fanove je iznenadila zadnjim istupom na Instagramu. U poruci se zahvalila svojoj obitelji i klubu te rekla da se ovim sportom bavi čisto iz ljubavi.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Naša zlatna olimpijka Matea Jelić je ispričala cijelu priču o svome uspjehu. Kako je reagirala na osvojeno zlato u Tokiju, koliko je trenirala, ali i tko joj je naveći oslonac otkriva u intervjuu.

- Taekwondo je sa mnom od sedme godine života i uvijek će biti dio mene. Nikad nisam radila ništa na silu ili da bi ja nešto dobila, samo iz čiste ljubavi prema sportu. Želim reći da vas volim sve koji ste uz mene, pogotovo moju obitelj i moj klub koji zna koliko vrijedim.

Foto: Matea Jelić/Instagram

Spomenula je kako u posljednje vrijeme ima velike borbe u privatnom i javnom životu.

- Ne želim biti žrtva pa neću kriviti druge za ono što mi se događa, iako drugi donose odluke koje ja moram poštovati. Vjerujem u božju providnost i da se sve događa za moje dobro. Ne volim biti žrtva i već dugo se pokušavam izboriti s puno stvari u sportu, tako i u privatnom životu i moj najveći ponos je što nikad nisam odustala, ali sad moram gledati sebe i odlučiti što ću dalje.

Nije joj bilo lako ovo podijeliti s javnosti.

- Borim se u sebi što ovo pišem jer mislim da nikome ništa ne dugujem objašnjavati i mislim da trebam biti zahvalna što mi je Bog dao sve u životu. Puno me ljudi iz ljubavi pita gdje sam, treniram li i kad se borim. Blagoslovljena sam što su ljudi uz mene, pogotovo u mojoj Hrvatskoj. Puno mi se zla dogodilo i nisam dorasla boriti se s time. Koliko god sam čupala i pokušavala bilo mi je sve gore.