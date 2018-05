Mitski dvoboj u Kijevu: Vatreni će šesti put u nizu podići pehar

HRVAT PO ŠESTI PUT

I ove sezone Hrvat će podići trofej Lige prvaka. Hoće li to biti Luka Modrić i Mateo Kovačić ili Dejan Lovren ostaje vidjeti. No, činjenica je da će se to dogoditi šesti put zaredom.

Sve je 'započeo' Mario Mandžukić 2013. godine kada je s Bayernom pobijedio Borussiju Dortmund. Nakon njega trofej Lige prvaka osvajali su Real (2014, 2016, 2017) i Barcelona (2015), odnosno Luka Modrić, Mateo Kovačić i Ivan Rakitić.

Tradicija se nastavlja.