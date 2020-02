Zbog korone: Cibona će kod Primorske igrati bez gledatelja

Nakon Kine, korona virus raširio se i na europske zemlje. Više od 300 ljudi u Italiji zaraženo je korona virusom, a ponajviše je pogođena regija Lombardija gdje vlada pravi kaos. Vlasti su zatvorile škole, vrtiće, trgovačke centre, neke utakmice Serie A su odgođene, a Savez je potvrdio da će se šest utakmica 26. kola igrati pred praznim tribinama.

Što se tiče HNL-a, još nema naznaka o odgodi utakmica i igranja pred praznim tribinama, ali su zato naši susjedi Slovenci već povukli jedan potez kako bi izbjegli virus koji hara svijetom. ABA liga potvrdila je kako će se susret 22. kola između Primorske i Cibone igrati bez gledatelja.

- S obzirom na to da su se u regiji pojavili prvi potvrđeni slučajevi koronavirusa i u skladu s preporukama nadležnih ministarstava, ABA liga je obavijestila sve svoje klubove koji sudjeluju o koracima koje je potrebno poduzeti u vezi s ovim pitanjem. Cilj prazne dvorane je spriječiti širenje koronavirusa - tako stoji u Ppriopćenju ABA lige.

U Hrvatskoj su zaražene tri osobe, ali u Sloveniji još nitko nije zaražen. No, obzirom na to da se virus strašno brzo širi, Slovenci su uveli preventivne mjere kako bi spriječili eventualno širenje zaraze i na njihovo područje pa su tako zabranili javna okupljanja, a u to spada i navedena utakmica Cibone i Primorske.