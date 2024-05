Mjesto gdje se sljubljuju stijene i more: Hrvatski olimpijci pokazali vještine uoči Pariza

Stijene, more, rijeka i prekrasna mediteranska arhitektura. To je okruženje koje svojim gostima nudi Omiš, atraktivna turistička destinacija u Splitsko-dalmatinskoj županiji. U Omišu su ovog utorka u akciji bili i neki od najboljih hrvatskih sportaša, spremni demonstrirati svoju vještinu uoči Olimpijskih igara u Parizu.

Braća Martin i Valent Sinković na ušću su Cetine veslali uz bok jedriličara Šime i Mihovila Fantele, a sve su to pratili BMX trikovi Marina Ranteša. Okupljeni prolaznici mogli su usporediti brzine koje postižu veslački čamac i 49er jedrilica, a i vidjeti kakve se sve majstorije mogu izvesti na biciklu. Sve je to bila tek uvertira u velika uzbuđenja koja čekaju hrvatski sport ovog ljeta, ali i još jedan dokaz da postoje krajolici u našoj zemlji u kojima vještina naših sportaša izgleda posebno upečatljivo.

Foto: Predrag Vučković

- Ovdje u Omišu Cetina ulazi u more, a mi ljeti treniramo na Perući koja je zapravo Cetina. Često smo na ovoj rijeci, to nam je drugi dom - rekao je dvostruki olimpijski pobjednik Martin Sinković. On će s bratom Valentom završne pripreme za Pariz odraditi tek pedesetak kilometara dalje od Omiša pa se vrlo ugodno osjećao tijekom ove demonstracije.

- Stvarno smo uživali. Spoj planina, mora i rijeke je nešto predivno. Kako je lijepo maestral zapuhao, baš sam razmišljao da ostanemo ovdje i odradimo jedan trening - priznao je Šime Fantela u Omišu.

Foto: Predrag Vučković

Foto: Predrag Vučković

No, koliko mu ugodno bilo u omiškom kraju, olimpijski pobjednik iz Rija sprema se uskoro s Mihovilom na put u Marseille, gdje će odraditi posljednje pripreme za nastup na svojim petim Olimpijskim igrama.

Marin Ranteš je pak pokazao svoje majstorije na omiškom lukobranu, kao i na omiškom mostu. Njegovo mjesto u Parizu još nije sigurno, no dobar rezultat na natjecanju u Mađarskoj koje ga uskoro čeka trebalo bi ga odvesti na olimpijski sportski spektakl.

Foto: Tomislav Moze

- Hvala Omišu na gostoprimstvu. Želim se pridružiti dečkima u Parizu. To bi mi bio prvi nastup na Olimpijskim igrama i mislim da imam velike šanse - zaključio je Ranteš koji već niz godina spada među najbolje BMX vozače današnjice.

- Omiš je destinacija poznata po svojoj specifičnoj prirodnoj ljepoti i gosti koji ovdje dođu time su zadivljeni. Iznimno mi je drago da ste odabrali baš naš grad i da ste ga na ovaj način promovirali - zaključio je gradonačelnik Omiša Ivo Tomasović.

Foto: Predrag Vučković

Omiš je tako dao posljednju priliku Sinkovićima, Fantelama i Rantešu da zajedno pokažu svoju vještinu uoči Olimpijskih igara. U sljedeća dva mjeseca svi će oni proći kroz zahtjevne završne pripreme za Pariz, u kojem definitivno imaju dobre izglede otići kući s medaljom oko vrata.