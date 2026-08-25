Ovako je maleni Bartolovec dočekao svoju prvakinju Europe

Ludbreg je dočekao europsku prvakinju u bacanju koplja Saru Kolak, a sada je mjestu u blizini Ludbrega, udaljeno desetak kilometara od Centra svijeta i desetak kilometara od Varaždina, dočekalo svoju europsku prvakinju - Lorenu Horvat.

Djevojka iz Šemovca, članica Boxing Club Thor iz Bartolovca po drugi put je osvojila zlato na Europskom prvenstvu. Stigla je do zlata na prvenstvu Europe u Loznici kod mlađih seniorki.

Foto: Ivan Agnezović/7 plus Regionalni tjednik

Spektakularni doček priredili su Loreni svoju sumještani koji su je u ponedjeljak dočekali uz baklje. Loreni je čestitala i načelnica Općine Trnovec Bartolovečki Verica Vitković.

Foto: Ivan Agnezović/7 plus Regionalni tjednik

Inače, Lorena se u velikom finalu kategorije do 70 kg na najbolji način revanširala Turkinji Buse Nur Yazan koja ju je pobijedila prije dvije godine, u finalu Europskog juniorskog prvenstva 2024. godine u Sarajevu s tijesnom odlukom 3-2. Lorena je sada slavila s 4-1 i drugi put je okrunjena za prvakinju Europe.

Na putu do zlata u U-19 u Loznici trijumfirala je u četiri meča – pobijedila je redom prvakinje Poljske, Švedske, Engleske i na kraju Turkinji vratila veliki dug otprije dvije godine.

Foto: Ivan Agnezović/7 plus Regionalni tjednik

Posebno ponosni na Lorenu su njezini treneri Robert Herić i Timi Maslić iz Boksačkog kluba Thor Bartolovec.

Inače, Lorena je pažnju na sebe skrenula prije četiri godine kada je kao 12-godišnjakinja postala kadetska prvakinja Europe. Riječ je o odličnoj učenici kojoj su inspiracija za boksački put bili filmovi o Rockyju Balboi.