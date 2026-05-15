Mlada Hrvatica Lara Blažeković osvojila je broncu na Euru U-17!

Sjajne vijesti stigle su iz Bugarske! Mlada hrvatska hrvačica Lara Blažeković okitila se brončanom medaljom na Europskom prvenstvu do 17 godina u Samokovu. Reprezentativka koja trenira u koprivničkoj Podravci još je jednom potvrdila da spada među najveće talente u svojoj kategoriji.

U kvalifikacijama do 46 kilograma Blažeković je otvorila turnir pobjedom protiv Rumunjke Nikolete Tili. U četvrtfinalu ju je zaustavila Poljakinja Julija Palka, ali tu za Laru nije bio kraj.

Poljakinja je kasnije izborila finale i tako otvorila Hrvatici put u repasaž. Lara je tamo prvo svladala domaću predstavnicu, Bugarku Hrisianu Nikolajevu, a zatim i Azerbajdžanku Nuray Jafarli te s dvije uvjerljive pobjede uzela brončanu medalju.

Blažeković tako nastavlja impresivan niz na velikim natjecanjima. Već je bila srebrna na Europskom prvenstvu do 15 godina 2024., iste je godine postala prvakinja Balkana i osvojila broncu na kadetskom EP-u u Novom Sadu, a nova medalja samo učvršćuje njezin status velike nade hrvatskog hrvanja.