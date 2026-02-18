Mlada hrvatska skijašica pala u nesvijest uoči slaloma! Izvukli je iz kreveta i testirali na doping

Pia Vučinić (16) bila je najmlađa uzdanica hrvatske skijaške reprezentacije na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini. Riječ je o tinejdžerici koja pohađa drugi razred srednje škole, a u Cortini joj se pružila velika šansa samo nekoliko mjeseci nakon što se počela natjecati na FIS utrkama. Natjecala se u veleslalomu i slalomu, a odustala je iz obje utrke. Ipak, skupila je vrijedno iskustvo za nastavak karijere, a iza nje je i jedno neočekivano iskustvo.

Naime, antidopinška kontrola u utorak je ujutro probudila Piju kako bi uzeli njezin uzorak. Cijeli proces potrajao je nekoliko sati, otkrio je HRT-ov stručni komentator Marin Marušić, što je poremetilo ritam mlade Hrvatice zadnji dan prije nastupa na utrci. Jasno, antidopinška kontrola testove provodi nasumično, mlada Hrvatica nije bila nikakva "meta", već dio standardnog procesa.

Foto: hrvatski skijaški savez

Direktor hrvatske reprezentacije, Vedran Pavlek, otkrio je kako se cijela situacija dodatno zakomplicirala za Piju.

- Jučer je Piji došla doping-kontrola, vadili su joj krv, a onda je pala u nesvijest. Zato je propustila i posljednji trening uoči utrke - rekao je.

Unatoč tome, Pia se osjećala spremnom za utrku.

- Žao mi je što nisam uspjela završiti. Puno sam trenirala i mislim da sam bila spremna za ovu utrku, ali dogodila se jedna greška. To se danas dogodilo puno skijašica i događat će se još puno puta, nadam se samo da će sljedeći put biti bolje - rekla je Vučinić nakon nastupa za HRT.

Foto: JENNIFER LORENZINI/REUTERS

Iza nje je važno iskustvo.

- Sa svoje strane nemam dobru ocjenu, ali trenirala sam i natjecala se uz vrhunske skijašice, vozila olimpijske utrke i, iako ih nisam završila, odlazim s velikim iskustvom i spoznajom kako je nastupati na Olimpijskim igrama - zaključila je mlada hrvatska skijašica.