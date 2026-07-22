Mlade 'barakude' protiv moćnih Mađara u Australiji: Evo za što se igra i gdje je prijenos...

Ljeto bez obaveza. U vaterpolu, pa čak i kad nema velikih natjecanja, jednostavno ne postoji. Najboljih osam reprezentacija moralo je doputovati u Sydney na završni turnir Svjetskog kupa. Koji, pak, ne donosi ništa u rezultatskom smislu, osim prestiža te simbolične novčane nagrade.

Hrvatska reprezentacija, stoga, ovu je priliku iskoristila kao pripremnu etapu U-20 reprezentacije, koju u kolovozu očekuje Europsko prvenstvo u Bugarskoj. Doduše, u vrsti koju vodi Zoran Bajić nekoliko je i igrača koji više ne mogu nastupati za U-20 reprezentaciju, a najstariji je već standardni reprezentativac Tin Brubnjak (25). Ostale reprezentacije, pak, nisu iskoristili sličnu taktiku, manje-više u najboljim su postavama.

Poput Mađara, našeg četvrtfinalnog protivnika u četvrtak od 12:15 po hrvatskom vremenu. Štoviše, rekli bismo da je Mađarska u Sydneyju čak i jača nego ovog siječnja kad je igrala finale Europskog prvenstva i osvojila srebro. Sad u postavi ima Gerga Zalankija, uz Dušana Mandića najboljeg ljevaka svijeta. On i izbornik Zsolt Varga bili su na ratnoj liniji, ali pronašli su zajednički jezik i Zalanki, koji je ovog ljeta iz Olympiacosa otišao u Suknov Pro Recco, opet je u mađarskoj kapici.

- Došli smo s podmlađenom momčadi, igrat ćemo protiv najjače svjetske konkurencije i reprezentacija koje su, za razliku od nas, došle u punim i najjačim postavama. Nama je drago što mijenjamo našu najbolju nacionalnu vrstu i učinit ćemo sve kako bismo opravdali povjerenje - kaže izbornik Bajić uz pogled prema protivniku i turniru opčenito.

European Aquatics vaterpolo Liga prvaka, 6. kolo, HAVK Mladost protiv Vasas Plaket | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Ždrijeb nam nije naklonjen. Mađarska je ovdje u kompletnom sastavu, čak im se nakon dvije godine vratio ubojiti ljevak Zalanki. Gledat ćemo biti pravi, boriti se, da nam igra ima glavu i rep, kako se kaže. Mi smo imali i sparing-treninge s Gruzijcima. U svakom slučaju, spremni dočekujemo Mađare i nadamo se da ćemo pokazati pravo lice. Jedino što od svojih igrača tražim jest da svijetu pokažu nadarenost, da se pokažu u što boljem svjetlu. Najvažnije je da budu dovoljno hrabri i sportski drski te da pokažu zašto se smatra da su budućnost hrvatskog vaterpola. Neka daju sve od sebe, neka im to bude velika škola jer će mnogi od njih prvi put igrati protiv igrača koji su ponajbolji na svijetu. U svakom nas slučaju čekaju tri kvalitetne utakmice, koje će ovoj mladoj momčadi jako dobro poslužiti za stjecanje novog, ozbiljnijeg iskustva. Između ostalog i kao priprema za ono što je nama krajnji cilj ovog ljeta, Europsko prvenstvo u Varni.

Zagreb: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu U20, utakmica za tre?e mjesto, Hrvatska - Ma?arska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Ova reprezentacija "barakuda", čiji je kapetan golman Mauro Ivan Čubranić (21), u Sydney je, dakle, stigla skupljati iskustvo, ne samo sportsko nego i životno jer putovanje u Sydney je svima i životna uspomena. Da ona bude što ljepša, pobrinuli su se australski Hrvati pripremivši doček vaterpolistima i stožeru.

- Prekrasno su nas dočekali naši iseljenici i zahvalni smo gospodinu Zvonimiru Kurtoviću iz Hrvatskog društva Sydney i kluba Concord koji je okupljalište tamošnjih Hrvata. Ugostili su nas, počastili i zato im hvala na tome.

Foto: HVS

Parovi četvrtfinala Svjetskog kupa:

Italija - Gruzija (07.00)

Grčka - Crna Gora (08.45)

Španjolska - Australija (10.30)

Mađarska - Hrvatska (12.15)

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