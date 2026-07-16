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ZAVRŠNICA SVJETSKOG KUPA

Mladost 'barakuda' u Sydneyju: Kapetan je Bijačev nasljednik

Piše Davor Kovačević,
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Mladost 'barakuda' u Sydneyju: Kapetan je Bijačev nasljednik
Zagreb: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu U20 Zagreb 2025., četvrtfinale, Hrvatska - Grčka | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Hrvatska u prvoj utakmici, četvrtfinalnoj, igra protiv Mađarske 23. srpnja u 12:30 po hrvatskom vremenu. Mađari su u punom sastavu, opet i s povratnikom Zalankijem

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Hrvatski vaterpolisti otputovali su na daleki put prema Australiji, gdje će od 22. do 26. srpnja nastupati na završnom turniru Svjetskoga kupa u Sydneyu. Iako je plasman na završnicu izborila najjača hrvatska vrsta, u Sydneyu će hrvatsku predstavljati pomlađena vrsta, sastavljena mahom od igrača do 20 godina s obzirom na to da njih uskoro očekuje Europsko prvenstvo u Bugarskoj.

Zato je i Ivica Tucak prepustio izborničku palicu Zoranu Bajiću, izborniku te generacije. Doduše, u Bajićevu su momčad ušli i neki malo stariji igrači te članovi "barakuda", poput Tina Brubnjaka (25), a tu su također već, iako i dalje mladi, Tuckovi reprezentativci, poput Maura Ivana Čubranića (kapetan), Vlahe Pavlića, Viktora Tončinića, Mara Šušića, Mislava Ćurkovića... Nažalost, i zdravstveni problemi utjecali su na konačan odabir 15 reprezentativaca.

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- Ante Jerković zbog bolova, upale u uhu, ima dva tjedna poštede odnosno ne smije ulaziti u vodu. On će ostati raditi samo "suhe treninge". Nardo Skejić ima virus, temperatura 39,5, mora se također liječiti. Posljedica napora s nedavnog Svjetskog prvenstva do 18 godina u Portugalu, pada imuniteta. Otpali su zbog bolesti, nisu ni došli na pripreme, centar Galušić i ljevak Erenda. Nardo Dragaš nam se priključio tek u utorak, Beljan nam se uopće nije priključio na okupljanju. Vidljivo je da nam pati desna strana, bez dvojice smo ljevaka (Erenda i Skejić), uz dosta drugih problema - medicinski je karton izlistao izbornik Bajić.

Mladost “barakuda” u prvoj utakmici, četvrtfinalnoj, igra protiv Mađarske 23. srpnja u 12:30 po hrvatskom vremenu. Mađari su u punom sastavu, opet i s povratnikom Zalankijem. Bit će to prilika za skupljanje iskustva.

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