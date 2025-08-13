Hrvatska je ovime osvojila, s maksimalnih 9 bodova, prvo mjesto u C skupini, te izborila osminu finala u kojem će odmjeriti snage s Izraelom
Mlade hrvatske vaterpolistice zauzele vrh skupine na SP-u
Hrvatske vaterpolistice su trećom pobjedom zauzele prvo mjesto u skupini C na Svjetskom vaterpolskom prvenstvu za žene do 20 godina koje se održava u brazilskom Salvadoru i plasirale se u osminu finala.
U svojoj skupini C startale su uvjerljivom pobjedom nad Brazilom (18-9), potom su savladale Meksiko (19-5), a u utorak su upisale i pobjedu nad Argentinom rezultatom 19-11.
Hrvatska je ovime osvojila, s maksimalnih 9 bodova, prvo mjesto u C skupini, te izborila osminu finala u kojoj će hrvatskim vaterpolisticama suparnice biti posljednje u skupini A, odnosno sastav Izraela.
Ova je utakmica na rasporedu u srijedu, 13. kolovoza od 18.30 sati po hrvatskom vremenu.
