BRAVO!

Mlade rukometašice izborile polufinale Europskog prvenstva

Piše Domagoj Vugrinović,
Mlade rukometašice izborile polufinale Europskog prvenstva
Foto: Hrvatski rukometni savez

U pobjedi protiv Mađarske najbolja strijelkinja Hrvatske bila je Antea Jerković s osam golova, slijedile su je Rahela Varga sa šest, Helena Furčić s pet te Nika Batinić s četiri gola

Hrvatska ženska kadetska rukometna reprezentacija svladala je Mađarsku 32-26 u četvrtfinalu Europskog prvenstva u Crnoj Gori i izborila borbu za medalje. Naše rukometašice dominirale su od početka do kraja utakmice, a u polufinalu ih čeka Španjolska.

Hrvatska je odlično otvorila susret, brzo povela 2-0, potom 3-1, 4-2 i došla do 6-2 u devetoj minuti, što je natjeralo mađarsku klupu na minutu predaha. Vanjska linija izvrsno je surađivala s kružnom igračicom, pa su naše igračice postigle mnogo pogodaka sa šest metara, posebno u prvoj četvrtini.

Mađarska je sredinom prvog poluvremena nakratko zaprijetila, smanjivši prvo na 10-8, a zatim i na 11-10. No, hrvatske rukometašice pokazale su karakter i odgovorile nizom od tri pogotka, vratile se na sigurnih 14:10 te na predah otišle s prednošću 17-13.

U nastavku su Mađarice zaigrale agresivnije u obrani, ali su zbog isključenja igračica ostavljale prostor koji je Hrvatska koristila. Naše su rukometašice u 39. minuti prvi put povele sa šest razlike (22-16). U tim trenucima Mare Čuraković briljirala je na vratima, skupila deset obrana i zaslužila naslov igračice utakmice.

Foto: Hrvatski rukometni savez

Unatoč tomu što im je ovo bila šesta utakmica u devet dana, Hrvatice nisu usporile. Iskustvo iz dviju prijateljskih utakmica protiv Mađarske u pripremama pomoglo je i igračicama i izborniku Ivanu Jerkoviću, koji je imao rješenje za svaku mađarsku akciju. Hrvatska je u drugom dijelu stekla i najvećih osam pogodaka prednosti. Mađarice su tada smanjile nizom od tri pogotka, a naše su promašile i jedan sedmerac, no nisu dopustile preokret. Brzo su pronašle rješenje za mađarsku obranu 3-3 i mirno privele utakmicu kraju.

Najbolja strijelkinja Hrvatske bila je Antea Jerković s osam golova, slijedile su je Rahela Varga sa šest, Helena Furčić s pet te Nika Batinić s četiri gola. Kod Mađarske je najefikasnija bila Maja Marta Takacs s pet pogodaka.

U polufinalu Hrvatska igra protiv Španjolske, koja je svladala Švicarsku 29-27, danas u 19.30 sati. U drugom polufinalu Crna Gora će igrati protiv Slovačke. Naše su kadetkinje i prije dvije godine bile u polufinalu Europskog prvenstva, a jedinu medalju do sada osvojile su 2009. godine u Finskoj, brončanu.

