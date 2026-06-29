Mladenci kojima su Hrvati upali na vjenčanje: 'Skupljaju nam i novac za putovanje u Hrvatsku'

Hodali smo prema Gradskoj vijećnici u Philadelphiji kako bismo snimili fotografije i, dok smo joj se približavali, čuli smo paradu te pomislili da zbog te gužve nećemo moći snimiti željene fotografije. Priznajem, bili smo ugodno iznenađeni kada smo skrenuli iza ugla, a hrvatski navijači odmah su nas obasuli tolikom ljubavlju i navijanjem. Bilo je to za pamćenje, priča nam Ashton Smith.

Pokretanje videa... VIDEO Hrvatski navijači upali na svadbeno fotografiranje | Video: Pixsell//

Riječ je o djevojci čije su vjenčanje u Philadelphiji hrvatski navijači pretvorili u nevjerojatnu scenu koja je postala viralna diljem svijeta. Naši su navijači jednostavno upali na veliko slavlje Ashton i njezina novopečenog supruga Zacha, a priča o tome završila je na naslovnicama svjetskih medija.

- Što ću najviše pamtiti s te fešte koju smo imali s hrvatskim navijačima? Pamtit ćemo koliko su svi bili ugodni, sretni i uzbuđeni zbog nas! Nisam mogla vjerovati – bio je to zaista poseban trenutak koji vam ne možemo ni opisati riječima. Vaši navijači definitivno su nas učinili slavnima i hvala im na tome - kaže Ashton, koja je odmah postala oduševljena Hrvatskom.

SP 2026 Philadelphia: Lokalni mladenci oduševljeni hrvatskim navijačima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Da, suprug i ja znali smo za Hrvatsku, pa i gdje se nalazi vaša zemlja, ali vjerujte nam – nismo mogli ni pomisliti koliko je vaša kultura uzbudljiva i puna ljubavi. Ovo je bio naš dan za pamćenje, a vaši navijači učinili su ga još posebnijim. Nešto ovakvo nismo mogli ni zamisliti.

Brojni videozapisi s vaše proslave ispred Gradske vijećnice u Philadelphiji postali su viralni. I svi su komentari pozitivni.

- To je nevjerojatan osjećaj i, iskreno, nismo mislili da će se ta naša priča pretvoriti u ovo što jest. Definitivno će to biti dan koji ni suprug ni ja nikada nećemo zaboraviti i jako smo vam zahvalni na tome.

SP 2026 Philadelphia: Lokalni mladenci oduševljeni hrvatskim navijačima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Što su vaši roditelji, obitelj i djeveruše rekli o cijeloj proslavi?

- Kasnije smo nastavili naše slavlje i proslavili najsretniji dan u životu, a naše su obitelji bile ljubomorne što nisu bile dio te fešte ispred Gradske vijećnice. Naime, oni su nas već čekali na koktelu, nakon kojeg je uslijedilo veliko slavlje i proslava vjenčanja. Svi su već vidjeli te prekrasne scene u raznim medijima pa su nas ispitivali: "Je li se to stvarno dogodilo?", i govorili nam kako je cijela priča ispala baš kul.

Jeste li se uopće namjeravali toliko dugo zadržati ispred Gradske vijećnice?

- Ma ne, nismo. Onda smo se u jednom trenutku svi nasmijali, a naša fotografkinja Lynsey rekla nam je:

- "OK, sada stvarno moramo ići“, jer smo bili u velikoj stisci s vremenom.

SP 2026 Philadelphia: Lokalni mladenci oduševljeni hrvatskim navijačima | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Znate li da su Hrvati u SAD-u već pokrenuli akciju vašeg dovođenja u Hrvatsku te skupljaju donacije kako bi vas doveli na medeni mjesec?

- Da, vidjeli smo te komentare, čak su nas kontaktirali i neki ljudi u vezi s mogućim odlaskom u Hrvatsku. Ipak, naš medeni mjesec već je odavno isplaniran. No ni suprug ni ja nikada nismo bili u Hrvatskoj i voljeli bismo posjetiti vašu zemlju! Odmah smo počeli guglati o Hrvatskoj, tražili razne informacije o vašoj zemlji i zaključili da izgleda prekrasno. Sada doista želimo posjetiti Hrvatsku – završila je Ashton, čiji su "storyji" na društvenim mrežama i dalje puni Hrvatske.