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FIFA ODREDILA

Mladi Gabonac sudi utakmicu Hrvatska - Panama u Torontu

Piše Josip Tolić,
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Mladi Gabonac sudi utakmicu Hrvatska - Panama u Torontu
Foto: IMAGO/Markus Ulmer/IMAGOSPORT

Fifa je Hrvatima za Panamu dodijelila mladog Gabonca Atcha, a ovo mu je tek druga utakmica na Mundijalu

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Gabonac Pierre Ghislain Atcho (33) sudit će utakmicu Hrvatske i Paname u drugom kolu Svjetskoga nogometnog prvenstva koja se od 1 sat ujutro igra u srijedu na stadionu BMO Field u Torontu, odlučila je Fifa. To će mu biti druga utakmica na Mundijalu nakon one Norveške i Iraka (4-1) u Bostonu.

Pomoćnici će također biti Gabonci Boris Ditsoga i Amos Abeigne, a četvrti sudac i njegova rezerva Saudijci Khalid Alturais i Mohammed Alabakry.

Atcho je jedan od najperspektivnijih afričkih sudaca, dijelio je pravdu u polufinalu Afričkog kupa nacija početkom godine u kojem je Senegal izbacio Egipat 1-0, a potom i uzvrat finala Kupa konfederacija između egipatskog Zalameka i Algera u Kairu.  Međunarodni je Fifin sudac od 2018., a izvan Afrike sudio je Svjetsko prvenstvo do 17 godina 2023. u Indoneziji.

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