Mladi Gabonac sudi utakmicu Hrvatska - Panama u Torontu

Gabonac Pierre Ghislain Atcho (33) sudit će utakmicu Hrvatske i Paname u drugom kolu Svjetskoga nogometnog prvenstva koja se od 1 sat ujutro igra u srijedu na stadionu BMO Field u Torontu, odlučila je Fifa. To će mu biti druga utakmica na Mundijalu nakon one Norveške i Iraka (4-1) u Bostonu.

Pomoćnici će također biti Gabonci Boris Ditsoga i Amos Abeigne, a četvrti sudac i njegova rezerva Saudijci Khalid Alturais i Mohammed Alabakry.

Atcho je jedan od najperspektivnijih afričkih sudaca, dijelio je pravdu u polufinalu Afričkog kupa nacija početkom godine u kojem je Senegal izbacio Egipat 1-0, a potom i uzvrat finala Kupa konfederacija između egipatskog Zalameka i Algera u Kairu. Međunarodni je Fifin sudac od 2018., a izvan Afrike sudio je Svjetsko prvenstvo do 17 godina 2023. u Indoneziji.