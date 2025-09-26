Mladi Hrvat (15) trenira s prvom momčadi Bayerna. Za njega se HNS bori s njemačkim savezom

Branič hrvatskih korijena Filip Pavić (15) trenira s prvom momčadi moćnog Bayerna iz Münchena. Pod budnim okom trenera Vincenta Kompanyja, ovaj mladi talent našao se rame uz rame sa svjetskim zvijezdama, potvrđujući status jednog od najperspektivnijih izdanaka slavne bavarske nogometne akademije.

Pavićev nogometni put započeo je u lokalnom klubu SV Waldperlach, no njegov su talent brzo prepoznali. U ljeto 2019. pridružio se omladinskom pogonu bavarskog kluba. Danas je član U-17 momčadi, a s Bayernom ima ugovor do 2027., što je jasan pokazatelj vjere u njegove sposobnosti. Njegov uspon kroz redove kluba bio je strelovit, a poziv na treninge prve momčadi kruna je dosadašnjeg rada.

Iako rođen i odrastao u Njemačkoj, Pavićevi roditelji su Hrvati, što otvara vrata nastupa za "vatrene". Situacija je, međutim, složena. Pavić je trenutačno kapetan njemačke U-16 reprezentacije, što svjedoči o njegovom liderskom potencijalu i statusu koji uživa u Njemačkom nogometnom savezu (DFB).

Ipak, Hrvatski nogometni savez (HNS) je reagirao. U listopadu prošle godine Pavić je dobio poziv za hrvatsku U-15 reprezentaciju te je već nastupio u prijateljskim utakmicama. Njegov slučaj podsjeća na mnoge druge talente iz dijaspore oko kojih se vodi važna bitka za nogometnu budućnost.

Poziv na treninge prve momčadi, iako djelomično uvjetovan izostancima nekih seniorskih igrača, golemo je priznanje za 15-godišnjaka. Rad s bivšim vrhunskim braničem poput Vincenta Kompanyja neprocjenjivo je iskustvo za mladog stopera. Pavić, koji igra na poziciji središnjeg braniča, dobio je priliku učiti od najboljih i pokazati zašto ga u Münchenu smatraju budućnošću obrane. Njegov razvoj bit će pod posebnom lupom, kako u Münchenu, tako i u Hrvatskoj.