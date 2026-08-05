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SVJETSKO I EUROPSKO PRVENSTVO

Mladi Hrvati razbili Australiju, Hrvatice torpedirale Srpkinje

Piše HINA,
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Mladi Hrvati razbili Australiju, Hrvatice torpedirale Srpkinje
Split: Europsko prvenstvo u vaterpolu, utakmica za 7. mjesto, Francuska - Hrvatska | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Hrvatski vaterpolski klinci i cure razbili rivale: U16 deklasirali Australiju 15-7, a U20 vaterpolistice Srbiju čak 22-8

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U drugoj utakmici na Svjetskom prvenstvu vaterpolista do 16 godina u Zagrebu Hrvatska je svladala Australiju 15-7 (6-3, 5-1, 1-2, 3-1). Igračem utakmice proglašen je jadranaš u redovima hrvatske vrste, Ante Domazet, koji je sedam puta zatresao mrežu suparnika.

U srijedu, 5. kolovoza Hrvatska igra treću utakmicu na Svjetskom prvenstvu do 16 godina protiv Malte.

Istodobno, u portugalskome Oeirasu u osmini finala Europskog prvenstva do 20 godina hrvatske vaterpolistice su svladale Srbiju čak 22-8 (5-2, 7-1, 8-2, 4-3). Jelena Butić je postigla najviše pogodaka, čak sedam. U četvrtfinalu Hrvatice igraju s Talijankama. 

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