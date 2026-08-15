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DAVID VUJEVIĆ

Mladi hrvatski reprezentativac će u Italiju! Oborio je transfer rekord kluba starog 118 godina

Piše Ivan Kužela,
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Mladi hrvatski reprezentativac će u Italiju! Oborio je transfer rekord kluba starog 118 godina
Foto: IMAGO/Valentin Domgjoni/IMAGOSPO
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David Vujević pozitivno je šokirao javnost novim transferom; iz Züricha je za 1,5 milijuna eura otišao u Carrarese i postao najskuplje pojačanje u povijesti kluba. Potpisao je s klubom ugovor do 2030. godine

Admiral

David Vujević (19) napravio je prvi veliki korak u karijeri i napustio Švicarsku. Mladi hrvatski stoper potpisao je za Carrarese, talijanskog drugoligaša, koji ga je doveo iz Züricha uz odštetu od 1,5 milijuna eura. Ugovor je potpisan do ljeta 2030. godine, a Vujević je ujedno postao najskuplje pojačanje u 118-godišnjoj povijesti talijanskog kluba.

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Vujević je rođen u Švicarskoj, visok je 193 centimetra i igra na poziciji stopera. Prošle sezone počeo je dobivati sve veću minutažu u prvoj momčadi Züricha te je u švicarskoj Superligi nastupio 20 puta, uz jednu asistenciju. Ukupno je za seniorsku momčad Züricha upisao 23 nastupa, a nastupao je i za gotovo sve mlađe uzrasta švicarskog kluba.

Brack Super League BSC Young Boys vs FC Zurich - Stadion Wankdorf
Foto: IMAGO/Kjetil Waber/IMAGOSPORT

Njegove dobre igre nisu prošle nezapaženo ni u Hrvatskoj. Ove godine debitirao je za hrvatsku U-21 reprezentaciju, za koju je dosad dva puta nastupio. Transfer u Carrarese bit će mu ujedno prvi odlazak izvan švicarskog nogometa, a u Italiji će pokušati napraviti novi iskorak u razvoju karijere.

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