ŽDRIJEB ODLUČIO

Piše HINA,
Mladi hrvatski reprezentativci saznali protivnike u nastavku borbe za Europsko prvenstvo...
Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Održani su ždrijebovi europskih kvalifikacija za velika natjecanja U-17 i U-19 reprezentacija. Hrvatska U-19 reprezentacija bit će domaćin u elitnom kolu kvalifikacije za Euro

U sjedištu Europske nogometne federacije UEFE u Nyonu održani su ždrijebovi europskih kvalifikacija za velika natjecanja U-17 i U-19 reprezentacije, objavio je HNS.

U elitnom kolu kvalifikacija za EURO U-19 Hrvatska će biti domaćin Francuskoj, Norveškoj i Švicarskoj na turniru od 25. do 31. ožujka 2026. U drugom kolu kvalifikacija za EURO U-17 Hrvatska je ždrijebana s Irskom, Slovačkom i Poljskom, koja je i domaćin turnira od 25. do 31. ožujka. 

Hrvatski nogometni savez su na ždrijebu predstavljali zamjenik glavnog tajnika i voditelj odjela natjecanja Josip Tomaško, team menadžer mladih reprezentacija Denis Lukša i event menadžerica odjela natjecanja Laura Jurčević. 

