Mladi hrvatski reprezentativci saznali protivnike u nastavku borbe za Europsko prvenstvo...

U sjedištu Europske nogometne federacije UEFE u Nyonu održani su ždrijebovi europskih kvalifikacija za velika natjecanja U-17 i U-19 reprezentacije, objavio je HNS.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:28 Navijači u centru Zagreba | Video: Ante Buškulić/24sata

U elitnom kolu kvalifikacija za EURO U-19 Hrvatska će biti domaćin Francuskoj, Norveškoj i Švicarskoj na turniru od 25. do 31. ožujka 2026. U drugom kolu kvalifikacija za EURO U-17 Hrvatska je ždrijebana s Irskom, Slovačkom i Poljskom, koja je i domaćin turnira od 25. do 31. ožujka.

Hrvatski nogometni savez su na ždrijebu predstavljali zamjenik glavnog tajnika i voditelj odjela natjecanja Josip Tomaško, team menadžer mladih reprezentacija Denis Lukša i event menadžerica odjela natjecanja Laura Jurčević.