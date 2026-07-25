Obavijesti

Sport

Komentari 0
LAGODNO SLAVLJE HRVATA

Mladi košarkaši odlično otvorili Eurobasket protiv Norvežana

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Mladi košarkaši odlično otvorili Eurobasket protiv Norvežana
Foto: HKS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatski U-18 košarkaši razbili Norvešku 107-60 i furiozno otvorili Eurobasket B u Rijeci! Čak 12 igrača se upisalo u strijelce, a sljedeći je na redu Švicarska

Admiral

Hrvatska muška košarkaška U-18 reprezentacija na najbolji je način otvorila Eurobasket divizije B kojemu je domaćin, u prvoj utakmici u skupini A u Rijeci naši su juniori uvjerljivo svladali Norvešku sa 107-60 (26-9, 30-15, 24-22, 27-14).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Šarić: Cibona? To sam poglavlje zatvorio trofejem. Karijerom u NBA-ju mogu biti zadovoljan 00:55
Šarić: Cibona? To sam poglavlje zatvorio trofejem. Karijerom u NBA-ju mogu biti zadovoljan | Video: 24sata/pixsell

Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Zdravko Perić sa 14 poena, Patrik Dorotić dodao je 12. Čak devetorica hrvatskih igrača postigla su najmanje osam poena, a u strijelce se upisalo svih 12 igrača.

Hrvatsku već u nedjelju očekuje nova utakmica skupine A, protiv Švicarske u 18 sati u Sportskoj dvorani Zamet. Švicarci su u dosadašnjim susretima oba puta izgubili. Prvo od Rumunjske 71-64, a potom i u napetoj završnici od Crne Gore 64-62.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Livaković ipak neće u Grčku, a srebrni 'vatreni' će otići u Saudijsku Arabiju
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Livaković ipak neće u Grčku, a srebrni 'vatreni' će otići u Saudijsku Arabiju

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO IZAĐI, MALA Pogledajte Izabel i Matea Kovačića uz Halaanda na svadbi u Italiji!
ŽIVJELI, MLADENCI!

FOTO IZAĐI, MALA Pogledajte Izabel i Matea Kovačića uz Halaanda na svadbi u Italiji!

Golman Manchester Cityja i kapetan talijanske reprezentacije, Gianluigi Donnarumma, i njegova dugogodišnja partnerica Alessia Elefante uplovili su u bračnu luku nakon deset godina veze
FOTO Petkovićeva bivša i unuka jedne od najbogatijih Hrvatica danas živi daleko od javnosti
BIVŠA PRVA PRATILJA

FOTO Petkovićeva bivša i unuka jedne od najbogatijih Hrvatica danas živi daleko od javnosti

Tea Slavica svojedobno je sudjelovala na izboru za Miss Universe Hrvatske, na kojem je osvojila titulu prve pratilje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026