Mladi košarkaši odlično otvorili Eurobasket protiv Norvežana

Hrvatska muška košarkaška U-18 reprezentacija na najbolji je način otvorila Eurobasket divizije B kojemu je domaćin, u prvoj utakmici u skupini A u Rijeci naši su juniori uvjerljivo svladali Norvešku sa 107-60 (26-9, 30-15, 24-22, 27-14).

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Najefikasniji u hrvatskim redovima bio je Zdravko Perić sa 14 poena, Patrik Dorotić dodao je 12. Čak devetorica hrvatskih igrača postigla su najmanje osam poena, a u strijelce se upisalo svih 12 igrača.

Hrvatsku već u nedjelju očekuje nova utakmica skupine A, protiv Švicarske u 18 sati u Sportskoj dvorani Zamet. Švicarci su u dosadašnjim susretima oba puta izgubili. Prvo od Rumunjske 71-64, a potom i u napetoj završnici od Crne Gore 64-62.