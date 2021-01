Ovaj poraz od Danske jako boli. I boljet će i dalje. Katar nam je dao šansu da sami o sebi odlučujemo, ali Danska nas je prizemljila i s uvjerljivom pobjedom (38-26) poslala kući.

- Možda je to bilo prividno da smo dobro krenuli. Bila je ovo realna slika našeg cijelog turnira. Ono što smo odigrali protiv Japana pa spasili stvar na kraju. Pa isto protiv Katara pa izgubili protiv Argentine. Danska je pokazala kako se igra rukomet, drago mi je što su se borili do kraja. Čestitam im. Bili su prvi u skupini, ali htjeli su dati do znanja da su bolji od nas. Želim im sreću u nastavku turnira - rekao je Željko Musa nakon teškog poraza.

Bolan je ovo udarac, pogotovo nakon drugog mjesta na EP-u prošle godine. Ali jednostavno od početka ništa nije išlo kako treba.

- Ja se u ime cijele ekipe želim ispričati svim hrvatskim navijačima za cijeli turnir i ovu utakmicu. Nismo bili pravi. Šteta, pogotovo zbog rezultata kojeg smo napravili prošle godine. Šteta što nismo nastavili u tome smjeru. Sad je teško svima, ali treba ostati pribran i treba izvući pouku iz svega, treba pomoći mladim igračima da ne vide ovo kao katastrofu, da vide ovo kao motivaciju da više nikada ne dožive. Ja nikada nisam doživio, ali ne želim više ovo njima - dodao je Musa.

U prvom poluvremenu smo se držali protiv Danaca koji su igrali bez Mikkela Hansena. Nadali smo se da će nam to biti prednost, kao i to što je Danska i uoči utakmice protiv nas osigurala prvo mjesto. No dogodilo se suprotno. Danci su letjeli terenom, htjeli su pokazali da su bolji od nas, neumoljivo su trpali i kada su imali dvoznamenkastu prednost.

- Svaka pobjeda je lekcija, a u porazu još veća. Moramo ostati čvrsto na zemlji. Moramo čestitati Danskoj, cijelo prvenstvo igraju sjajno. Za njih nebitna utakmica u smislu nekakvog plasmana, mogli su i izgubiti, ali vidjelo se da su bili željni igre i opušteniji. Nama je falilo u drugom dijelu probojnosti i kompaktnosti, žao mi je što ono iz prvog dijela nismo nastavili u drugom dijelu. Iz ove kože ne možemo, poraz moramo prihvatiti, ubuduće ćemo naučiti kako treba neke stvari posložiti - rekao je Horvat.

Hrvatska je kroz probleme imala velike probleme s ozljedama. Luka Cindrić je otpao nakon prve utakmice s Japanom, Igor Karačić i Marin Šego su propustili prvi krug pa se bez pravih treninga i utakmica uključili u drugom krugu. Domagoj Duvnjak je prije prvenstva prebolio korona virus i vidjelo se da nije pravi. Ako takvi igrači nisu na top razini, teško Hrvatska može parirati najjačima.

- Svi su imali neke probleme i vidjelo se koliko nam znače Cindrić, Duvnjak i Karačić kada su zdravi. Kada je barem jedan od njih na top nivou, mi smo opasni. Oni znaju probuditi ostale igrače i sad vidimo koliko nam oni nedostaju u onom top izdanju. Dali su sve od sebe, ne mogu reći ništa, svi su se borili, nema tu što oko toga. Tako se jednostavno poklopilo, sve je bilo teško, nije bio taj fini osjećaj, ali naravno mi ćemo morati dignuti glavu i nastaviti s radom. Imali smo puno dečkiju koji su se pokazali kao Šarac, Jaganjac, Martinović, naravno ima još dosta igrača koji nisu ovdje i bili su ozlijeđeni. Vjerujem da nam je budućnost blistava - kazao je rukometaš Metalurga.

Hrvatsku u ožujku očekuju kvalifikacije za OI u Montpellieru, no skupina je užasno teška. Igrat ćemo protiv moćne Francuske, sve boljeg Portugala i uvijek neugodnog Tunisa.

- Želja mi je dođemo tamo zdravi. To će biti najteži turnir ikada za plasman na OI. Tako da možemo slobodno reći da sve četiri reprezentacije zaslužuju biti u Tokiju, a samo dvije mogu. To sve govori kakav je poredak danas u svijetu rukometa - zaključio je Horvat.