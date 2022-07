Poljičak treći Hrvat u finalu Wimbledona: To je uspjelo tek Ivanu Ljubičiću i Mariju Ančiću

Hrvatski tenisač Mili Poljičak plasirao se u finale Wimbledona u konkurenciji juniora, on je u polufinalu sa 7-5, 6-2 svladao Španjolca Pabla Rodenasa.

Mili Poljičak postao je treći Hrvat u povijesti koji se plasirao u finale pojedinačne konkurencije na juniorskom Wimbledonu. Prije njega, to je uspjelo Ivanu Ljuičiću 1996. i Mariju Ančiću 2000. godine, no obojica su u finalima poraženi. Sjajni Splićanin do finala je izgubio samo jedan set, i to u četvrtfinalu. Inače, Mili u parovima ima naslov i u Roland Garrosu. I dok će pobjednik seniroskog Wimbledona doma otići bogatiji za 2.363.104 eura, pobjednik u juniorskoj konkurenciji neće dobiti financijski "špric

Mladi Splićanin, koji će za pet dana napuniti 18 godina, dominirao je gotovo čitavim tijekom susreta protiv Rodenasa. U prvom je setu poveo sa 4-1 te imao "break-loptu" za vodstvo od 5-1, no tada je uslijedilo jedino krizno razdoblje u meču za našeg igrača. Španjolac je spasio taj gem, zatim i vratio "break" zaostatka pa poravnao na 4-4. Srećom, tu se zaustavio negativan niz Poljička, koji je prvi set mogao riješiti i u 10. igri kada je imao dvije vezane set-lopte na servis Španjolca.

Ipak, Rodenas je uspio poravnati na 5-5, ali kod vodstva Poljička od 6-5 naš je igrač ponovno izvršio pritisak na početni udarac suparnika koji je na treću set-loptu napravio dvostruku servis pogrešku za 7-5.

U drugom setu Poljičak je brzo odjurio do 3-0, da bi kod rezultata 5-2 još jednom oduzeo servis Rodenasu i tako ostvario najveći uspjeh u dosadašnjoj karijeri.

Poljičak će u finalu igrati protiv boljeg iz susreta Amerikanca Michaela Zhenga i Španjolca Martina Landalucea.

