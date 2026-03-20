Mladi Splićanin oprostio se od reprezentacije BiH! 'Ovo nije pravedno, izbornik me ponizio'

Luka Mikulić, rođeni Splićanin, reprezentativac je Bosne i Hercegovine, a nedavno je ostvario veliki transfer i prešao iz Posušja u švicarski klub Grasshopper. Ugovor sa švicarskim klubom potpisao je na tri godine, a iznos transfera bio je 500 tisuća eura. Nakon novog ugovora, Mikulić je objavio kako više ne želi igrati za U-21 reprezentaciju BiH, a razlog su narušeni odnosi s izbornikom Branislavom Krunićem.

Naime, Krunić nije stavio mladog Mikulića na popis za kvalifikacijske susrete protiv Slovenije i Izraela, unatoč tome što je standardan u švicarskom klubu. Nakon toga, Mikulić je odlučio javno istupiti obrativši se na Instagram storyju.

- Nakon što sam prvi put dobio poziv izbornika Branislava Krunića, s ponosom sam se odazvao. U tom trenutku bio sam najstandardniji igrač u prvenstvu, a izbornik me dva puta poslao na tribine. Šutio sam i poštovao njegovu odluku. Jednom me uveo u igru na jednu minutu. Je li me htio poniziti ili... on to najbolje zna, ali i to sam poštovao, kao i svaku njegovu odluku, iako sam u tom trenutku bio jedan od rijetkih u reprezentaciji koji ne igra juniorski, nego seniorski nogomet - počeo je Mikulić i nastavio:

- Napravio sam povijesni transfer za moj tadašnji klub Posušje i karijeru nastavio u Grasshoppersu, a kao 'nagradu' za to nisam dobio poziv izbornika nijednom u ova tri mjeseca, dok su drugi moji suigrači koji su promijenili klub dobivali pozive i čestitke. Šutio sam i to sam poštovao, kao i svaku odluku izbornika. Kap koja je prelila čašu jest današnji popis izbornika na kojem mene nema. Vjerojatno me nema na popisu jer sam standardan u ekipi?

- Odrastao sam čovjek, poštujem svačiji izbor, pa i izbornikov, usprkos tome što nije logičan, niti, ako hoćete, pravedan. Ovim putem želim se zahvaliti predsjedniku Zeljkoviću, direktoru Spahiću, koordinatoru Daliboru Šiliću, kao i našim navijačima BHFanaticosima, čija nam je podrška u Sloveniji mnogo značila. Za mene je reprezentacija od danas završena priča. U budućnosti se želim okrenuti klupskim obvezama, a reprezentaciji želim svu sreću i mnogo uspjeha - zaključio je Mikulić.

Mikulić je u Posušju bio i kapetan, a u švicarskom klubu dosad je odigrao 10 utakmica te startao u njih devet. Mediji iz BiH su početkom godine pisali o tome kako 20-godišnjaka prati izbornik hrvatske U-21 reprezentacije, Ivica Olić.