Mladi 'vatreni' briljirao u debiju za češki klub: 'Zapamtit će ga...'

Nakon dva mjeseca čekanja, ozljeda i sjedenja na klupi, jedan od najvećih talenata HNL-a, Fabijan Krivak (21), napokon je dočekao debi u dresu češke Sigme Olomouc. I bio je to ulazak za pamćenje. Mladi ofenzivac u igru je ušao na poluvremenu dok je njegova momčad gubila 2-0, a onda je majstorskom asistencijom osigurao bod protiv Karvine (2-2).

Zimski transfer 21-godišnjeg Fabijana Krivaka iz Lokomotive u Sigmu Olomouc za otprilike 2,5 milijuna eura iznenadio je dio hrvatske javnosti. Iako je njegov menadžer isticao kako je češka liga kvalitetnija od hrvatske, početak u novoj sredini nije bio lak. Manja ozljeda udaljila ga je s terena, a nakon oporavka, trener Tomáš Janotka ostavio ga je na klupi četiri utakmice zaredom. Priliku je konačno dočekao u dvoboju protiv Karvine, i to u najtežem mogućem trenutku. Ušao je u igru u 46. minuti pri rezultatu 0-2, s misijom da preokrene utakmicu.

I nije mu trebalo dugo da pokaže zašto su Česi uložili u njega. Krivak je unio živost u napad Sigme, a trenutak genijalnosti dogodio se u 77. minuti. Na lijevom boku primio je loptu, sjajnim potezom ju je provukao suparniku kroz noge, a zatim preciznim prizemnim centaršutom pronašao Vladislava Sejka, koji je zabio za konačnih 2-2 i donio Sigmi vrijedan bod. Bio je to potez koji je, kako pišu češki mediji, "podigao cijelu momčad" i pokazao da se radi o "pravoj kvaliteti" te da ga nije bez razloga pratila i praška Slavia.

Njegov nastup nije prošao nezapaženo. Trener Janotka bio je pun hvale za mladog Hrvata, objasnivši zašto ga je ubacio u vatru.

​- Na poluvremenu nismo imali puno za čekati, trebali su nam igrači koji mogu napraviti nešto iznad prosjeka. On to može. Bio je x-faktor drugog poluvremena, bio je uključen u sve važno. Bio je sjajan, pokazao je kvalitetu, lukavost, drskost, tehniku i razmišljanje -rekao je trener Sigme za češke medije.

Zanimljiva je bila i izjava protivničkog golmana Vladimira Neumana.

​- Treneri su ga sigurno poznavali, ali ovo je bio prvi put da sam čuo njegovo ime - priznao je Neuman, na što su češki mediji efektno zaključili kako će ga "sada sigurno zapamtiti".