Mladi 'vatreni' doznali protiv koga će igrati na Euru u Estoniji

Zagreb: Okupljanje hrvatske U-17 reprezentacije | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Hrvatska U17 u skupini smrti s Belgijom, Španjolskom i domaćinom Estonijom! Kvalitetni protivnici čekaju našu mladu reprezentaciju, ali izbornik Budimir vjeruje u dobru pripremu i plasman u polufinale

U estonskom glavnom gradu Tallinnu održan je ždrijeb skupina za Europsko prvenstvo nogometaša do 17 godina, a Hrvatska je smještena u skupinu A gdje će joj suparnici biti Estonija, Španjolska i Belgija.

Hrvatska će prvenstvo otvoriti 25. svibnja protiv Belgije, tri dana poslije 28. svibnja igra protiv Estonije, a 31. svibnja na rasporedu je susret sa Španjolskom.

U skupini B će igrati Crna Gora, Francuska, Italija i Danska. Dvije prvoplasirane momčadi izborit će plasman u polufinale.

- Kad se plasiraš među osam najboljih reprezentacija u Europi svaki je suparnik težak. Izvukli smo Belgiju koja ima sve pobjede u oba kvalifikacijska ciklusa i Španjolsku koja nije primila gol u oba kvalifikacijska ciklusa. Riječ je o izuzetno kvalitetnim reprezentacijama koje su poznate po odličnom radu u mlađim uzrasnim kategorijama. Tu je i Estonija koja će se htjeti dokazati kao domaćin natjecanja. Na Euru nema lakih suparnika, ali siguran sam da ćemo temeljito analizirati naše protivnike i dobro se pripremiti za te utakmice - rekao je izbornik Hrvatske U17 Marijan Budimir, a prenosi službena internetska stranica Hrvatskog nogometnog saveza.

