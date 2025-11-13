Mladi 'vatreni' love vrh grupe. Gdje gledati Hrvatska - Litva?

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine nastavlja put prema Europskom prvenstvu 2027., a prva od dvije ključne utakmice u studenom na rasporedu je u četvrtak u Velikoj Gorici. Izabranici Ivice Olića dočekuju Litvu s jasnim ciljem, pobjedom preuzeti vrh kvalifikacijske skupine H i s optimizmom otputovati na gostovanje u Mađarsku.

Nakon uspješnog otvaranja kvalifikacija, u kojem su osvojili četiri boda iz dvije utakmice (remi s Turskom i pobjeda protiv Ukrajine), mladi "vatreni" imaju priliku potvrditi status favorita. Utakmica na Gradskom stadionu u Velikoj Gorici počinje u 17 sati (MAXSport 1), a pobjeda bi Hrvatsku, koja ima i utakmicu manje od konkurenata, lansirala na prvo mjesto ljestvice.

Olić poziva na oprez

Iako je Litva na papiru najslabiji protivnik u skupini, s jednim osvojenim bodom i gol-razlikom 1-7, izbornik naglašava kako nema mjesta opuštanju. Upozorava da su Litavci u dosadašnjim utakmicama pokazali iznimnu obrambenu čvrstinu i organiziranost.

- Prvi put u ovom ciklusu imamo dvije vezane utakmice, ali naš je fokus u potpunosti usmjeren na Litvu. Iako se radi o autsajderu naše skupine, mi koji smo analizirali njihove nastupe vidjeli smo da su se pokazali kao vrlo tvrd protivnik - izjavio je Olić, dodavši:

- Jako dobro se brane u formaciji 5-4-1, protiv Ukrajine su držali 'nulu' do 70. minute, a s Mađarima su remizirali. Očekuje nas jak obrambeni zid i moramo se dobro pripremiti kako bismo ga probili.

Izbornik se nada da će momčad uspješno završiti godinu.

- Nadam se pozitivnom rezultatu i nastavku pozitivnog niza. Vjerujem da ćemo uspješno privesti ovu godinu kraju - zaključio je.

Zvonarek: Gledamo sebe, jedini cilj je pobjeda

S izbornikom se slaže i kapetan Lovro Zvonarek, koji će predvoditi momčad u izostanku Luke Vuškovića, priključenog A selekciji. Zvonarek ističe kako je ključ u pristupu i igri hrvatske momčadi.

- Sigurno je da je Litva dobra i kompaktna momčad koja dugo igra u istom sustavu, u čvrstom bloku gdje se svi brane. Ipak, ne trebamo se previše zamarati s njima, nego gledati sebe, da budemo najbolji mogući. Želimo igru koju smo pokazali protiv Turske i Ukrajine prenijeti na teren, biti još bolji i pobijediti. To je jedini cilj u ovoj utakmici - poručio je veznjak Grasshoppersa.

Popis s novim imenima i problemima zbog ozljeda

Izbornik Olić suočio se i s problemima oko sastava. Zbog ozljeda su s prvotnog popisa otpali veznjaci Osijeka Luka Vrbančić i Šimun Mikolčić te golman Rudeša Anthony Pavlešić. Umjesto njih, aktivirao je pretpozive pa su se reprezentaciji priključili Branko Pavić iz Dinama i golman Jozo Vukman, koji briljira u dresu drugoligaša Hrvaca. Dobra vijest je da bi Fabijan Krivak, unatoč ozljedi u dresu Lokomotive, trebao biti spreman za nastup.

Popis igrača za Litvu i Mađarsku

golmani: Toni Silić (Hajduk), Josip Cundeković (Dubrava), Jozo Vukman (Hrvace)

braniči: Branimir Mlačić (Hajduk), Dominik Prpić (Porto), Matia Barzić (Cultural Leonesa), Teo Barišić (Lyon), Luka Hodak (Hajduk), Šimun Hrgović (Hajduk), Domagoj Bukvić (Osijek)

veznjaci: Lovro Zvonarek (Grasshoppers), Adriano Jagušić (Slaven Belupo), Ivan Katić (Lokomotiva), Marin Šotiček (Basel 1893), Fabijan Krivak (Lokomotiva), Luka Tunjić (Fortuna Sittard), Ante Kavelj (Gorica), Branko Pavić (Dinamo)

napadači: Leon Grgić (Sturm), Fran Topić (Dinamo)

Gdje gledati utakmicu?

Za sve navijače koji neće biti na stadionu u Velikoj Gorici, osiguran je izravan televizijski prijenos. Utakmicu Hrvatska - Litva možete pratiti u četvrtak od 17 sati na programu MAXSport 1. Pravdu na terenu dijelit će sudačka postava iz Norveške predvođena glavnim sucem Kristofferom Hagenesom.

Nakon dvoboja s Litvom, mlade "vatrene" očekuje put u Budimpeštu, gdje će u utorak odmjeriti snage s Mađarskom. Dvije pobjede na kraju godine bile bi golem korak prema plasmanu na Europsko prvenstvo koje će se 2027. održati u Albaniji i Srbiji, a za koje se prema propozicijama izravno kvalificiraju pobjednici skupina i najbolja drugoplasirana reprezentacija. Svi ostali drugoplasirani idu u dodatne kvalifikacije.