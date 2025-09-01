Mladi 'vatreni' s pojačanjima u kvalifikacije: 'Oni su šlag na tortu i sretni smo što ih imamo'

Hrvatska U-21 reprezentacija kreće u kvalifikacije za Europsko prvenstvo koje će se igrati 2027. godine u Albaniji i Srbiji. Prvu utakmicu izabranici Ivice Olića igraju u utorak, 9. rujna, na gostovanju kod Turske. Taj susret, ali i same kvalifikacije najavio je Ivica Olić.

Kakva su očekivanja od kvalifikacija?

- Imali smo priliku u dva prijateljska ciklusa da se uigramo i da probamo određene igrače. Te utakmice su nam donijele puno dobrih stvari i vidjeli smo dosta igrača na koje možemo računati. Uvijek netko drugi iskoči. Zadovoljan sam s igračima koji su ovdje. Nitko se nije povrijedio i to me veseli.

Zagreb: Ivica Olić održao konferenciju za medije | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Odmah Turska na otvaranju, što mislite?

- Svi smo htjeli igrati doma ili protiv nekog slabijeg protivnika. Međutim, naša grupa je izjednačena, u kojoj samo Litva vjerojatno neće konkurirati za prvo mjesto. Moglo je doći do nesuglasica oko izvlačenja pa bi reagirala Uefa, no ja sam rekao da idemo u Tursku, imamo tjedan dana za pripremu, šest treninga što je san svakog trenera. Pratili smo ih i znamo dosta o njima. Radujemo se utakmici i očekujemo vruću atmosferu. Turska je zanimljiva utakmica i jedan od kandidata za prva dva mjesta. Turci imaju širinu i potencijal. Znam dosta njihovih igrača koji igraju po Njemačkoj, imaju veliku kvalitetu, jako puno potencijala imaju da naprave lijepe karijere. Tehnički su jako dobri, imaju igrače koji znaju igrati. Treba im vremena da se uigraju te smo ih vidjeli u prijateljskim utakmicama. Ukrajinci će po svemu biti naši najveći protivnici. Protiv svih ekipa sada možemo igrati. Sada nema Portugala i takvih većih nacija. Trebamo se uigrati i dobro pripremiti i u Tursku idemo po pobjedu.

U zadnjih par dana dobili smo inozemna pojačanja, Anthony Pavlešić, Teo Barišić, Leon Grgić, koliko znače?

- Oni su šlag na tortu ove generacije. U kontaktu sam s Pavlešićem i gledao sam ga kad je igrao za Australiju protiv Hrvatske. On je od prvog dana bio jasan da želi igrati za Hrvatsku. O njemu sam dobio sve najbolje. Barišić mi je bio najveće iznenađenje, nije bio puno u našim ciklusima. Prateći Lyon sam vidio da je na klupi prve ekipe i to mi je bilo zanimljivo i znao sam da ima kvalitetu. Ćaleta Car mi je rekao sve najbolje o njemu. Jako smo sretni da je s nama. Grgić je bio velika želja Austrije, ali Leon je jasno dao do znanja da želi igrati za Hrvatsku. Jako mi je drago da je na početku kvalifikacija s nama. i Golman i bek i napadač su tu i kostur ekipe se slaže. Uvijek netko iskoči.

Foto: Marcel Engelbrecht/DPA

Još jedno iznenađenje koje bi uskoro moglo u U-21, Patrice Čović.

- On je u mlađim kategorijama reprezentacije. Imao je sjajne reference i kad je odlazio i Herthe imao je nekoliko opcija, izabrao je Werder i napravio pravu stvar i sjajno je da tako mlad igra Bundesligu. Nadam se da će i on brzo doći u ekipu i da će se uklopiti.

Dosta igrača je napravilo transfere, kako vam se to čini?

- Bio sam u kontaktu s njima u vezi toga, vole dobiti savjet od nas oko takvih situacija. Meni je drago da su našli klubove. Neće im odmah biti lako dobiti minutažu, kao što je primjer Šotičeka i u drugoj godini se bori za prvih 11. Prpić je otišao u Porto, velik klub s velikom konkurencijom. Siguran sam da je to što treniraju u takvim sustavima već određena kvaliteta i dobro je za njih. Transfer Vuškovića sam posebno pratio. On je od prvog dana htio ići i bio je velika želja HSV-a. Nije bilo idealno to što se toliko čekalo, ali mu se želja ispunila i on će se brzo uklopiti. Njima trebaju pojačanja ako žele ostati u prvoj ligi. Drago mi je zbog njega i više ću pratiti HSV.

O Farskim Otocima protiv kojih igra A reprezentacija.

- Put do tamo je najveći problem. Hrvatska je siguran favorit i sigurna pobjeda koja bi nas više gurnula prema prvom mjestu. Žao mi je što nema Gvardiola, ali svi imaju sjajnu kvalitetu. Oni će pokušati držati egal i nešto raditi iz kontre, ali sve ostalo je na našoj strani. Očekujem pobjedu. Nadam se da će Dalić i ekipa ovaj ciklus završiti sa šest bodova. Neće biti 7 8 razlike, ali dat ćemo dva tri gola i sigurno pobijediti.