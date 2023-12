Mladina: Ovo me podsjeća na 2013., kad sam dolazio u Siget momčad je imala samo tri boda

Pod vodstvom Roberta Prosinečkog, Tonija Golema i Ivana Mijača Rudeš je u 17 kola skupio svega četiri remija. Naravno, ta četiri boda razlog su posljednjeg mjesta, a Istra, Varaždin, Slaven Belupo i Lokomotiva bježe im čak 13 bodova.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... sažetak gorica rudeš | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Stoga su u nadi da će prodrmati momčad čelnici Rudeša posegnuli i za četvrtim trenerom ove sezone i opasno ugrozili Dinamov rekord iz 2005., kada je Zdravko Mamić promijenio pet trenera.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Uprava kluba dogovorila se sa 64-godišnjim Davorom Mladinom, trenerom koji je klub doveo među 'elitu', te zajedničkim snagama idu u ovu borbu.

- Predstavljamo našeg ne samo trenera, već i prijatelja, šefa struke i trenera. I uvijek kad se prijatelji sastaju, znak je da je i rastanak bio dobar. I da se tada napravio posao. Pa se i sada daje nova prilika. S jedne strane su klub i Uprava, a s druge trener i igrači. Jesmo na zadnjem mjestu ljestvice, ali ljudi u klubu su i dalje nasmijani. Jer prema svima ispunjavamo sve obveze. Mi u Upravi vjerujemo da se situacija može promijeniti, odnosno da se možemo spasiti, a treneru Mladini dajemo u ruke momčad, s 30 igrača, koja bi mogla ići u lagani remont. Nadamo se čudu, jer sve što radimo oko kluba je zapravo čudo. Od trenera želimo fanatizam, a od igrača da im Rudeš bude doručak, ručak i večera. I ako to napravimo, mislim da se možemo nadati nečemu - rekao je direktor Stipe Čondrić.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mladinu u debiju ne može čekati teži posao. Najteže moguće gostovanje, Dinamo u Maksimiru. Ne može gore. Ili, ako hoćete, bolje, jer nitko u Rudešu ne očekuje čudo.

- Zahvaljujem se Upravi i klubu, jer eto , mogu tako reći, vratili su me nazad. Ja se nadam da ćemo izvući maksimum iz ove momčadi. Mislim da oni mogu više, pratio sam utakmice, vidio sam da su u nekim ogledima falile nijanse. Tako da mislim da ne moramo raditi neki veliki remont, ali nadam se da ćemo napraviti dodatnu selekciju, to jest da će biti i dolazaka i odlazaka. I da ćemo ići još konkurentniji u nastavak prvenstva. Sjećam se dana iz 2013. kada sam došao u Hrvatski dragovoljac, i kada smo imali tri boda. Osvojili smo 21 bod i u zadnjem smo se kolu borili s Osijekom tko će koga izbaciti iz lige. Uvjeren sam da se može, i da nisam bio u situaciji, kao recimo Sopić prošle godine, ne bi se prihvaćao ovog posla i da ne vidim ovdje svoju priču. Uvjeren sam da to mogu ponoviti - naglasio je stari-novi Rudešov trener.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Kad smo kod te utakmice o kojoj je pričao Mladina, bilo je to u posljednjem kolu 2014. Dragovoljac je u Gradskom vrtu vodio, a onda je pred kraj utakmice Josip Barišić, kako će se ispostaviti, zabio najvažniji gol u karijeri i spasio Osijek ispadanja. Navijači su uletjeli u teren, bilo je to veliko osječko slavlje i velika tuga u Sigetu. Davor Mladina stigao je na korak do spasa, no na kraju nije uspio.

Osim igračkih pojačanja, veliki 'plus' Rudešu u nastavku sezone bio bi povratak u svoju bazu, na Rudeškoj cesti 25.

'- o bi bila velika stvar. To se vidjelo i po Kup-utakmici. Pitam ja sve, jel' se isto ponašate u svojoj ili tuđoj kući? Mislim da ne. Imate respekt gdje ćete sjesti. Ta je stavka svakako važan segment. Nadam se da će ljudi u HNS-u prepoznati ovu priču, ne samo zbog nas, nego i zbog hrvatskog nogometa. Jer ne vidim puno alternacija po pitanju stadiona. Pogotovo ako će se krenuti u adaptaciju Kranjčevićeve. Znam da ljudi u Rudešu to žele, i sigurno bi nam bilo lakše.

Pred Mladinom i Rudešom ove subote (17 sati) gostovanje je kod Dinama u Maksimiru. Dakle, nimalo jednostavan zadatak za hvatanje prve pobjede.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Zna se tko je Dinamo. Dat ćemo svoj maksimum. I to mi je važno. Ja igračima kažem, nije mi važan početak utakmice, nego kraj. I krajnji rezultat. Nije mi važno tko počinje utakmicu, nego tko završava. Idemo s velikim respektom, Dinamo je papirnati favorit, ali on to mora dokazati na terenu. A mi ćemo pokušati u tome ga spriječiti - dodao je trener.

I podsjetio kako je vodeći momčad Vukovara izvukao 'nulu' protiv Modrih, u prvoj utakmici kada je maksimirski prvoligaš opet dobio ime Dinamo. Davor Mladina, dobri duh hrvatskog nogometa, opet je u elitnom rangu.