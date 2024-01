Mladinić: 'Dinamo se pogubio, a Hajduk je daleko ispred i vuče prave poteze, poput Brekala'

Foto: Borna Jaksic/Goran Stanzl/PIXSELL

Perišić će biti ključan za Hajduk, bez obzira na ozljedu. I ja sam operirao koljeno dva puta i znam što to znači. On se ne vraća u Premiership, nego u HNL, on se iz nogometnog svemira veća na malo lakši trening...

Kopiranje linka Josip Brekalo će biti prihvaćen na Poljudu jednako dobro kao što su prije njega bili prihvaćeni Stjepan Deverić ili Niko Kranjčar, kaže nam Srđan Mladinić, jedan od brojnih nogometaša koji su u karijeri promijenili svlačionicu i prešli u redove najvećeg rivala.