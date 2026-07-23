Mladost 'barakuda' sjajno parirala moćnim Mađarima

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u Sydneyju će se boriti za poredak od petog do osmog mjesta na završnici Svjetskoga kupa. Epilog je to četvrtfinalne utakmice protiv Mađarske, u kojoj su naši sjeverni susjedi slavili sa 16-11.

Očekivano, s obzirom na to da su u zatvoreni bazen u Sydneyju uskočili najbolji sastav Mađarske i U-20 sastav Hrvatske. Opet, konačnih -5 neće nitko slaviti u hrvatskom taboru, ali ono što je pomlađena hrvatska vrsta pod vodstvom izbornika Zorana Bajića pokazala protiv aktualnih europskih viceprvaka mora biti zalog za optimizam uoči skorašnjeg Europskog prvenstva U-20. Hrvatska mladost sjajno je parirala praktički najjačem sastavu Mađarske, po nama i jačem nego onome iz siječnja u Beogradu s obzirom na to da se nakon dvogodišnje stanke pod reprezentativnu kapicu vratio ponajbolji igrač svijeta, ljevoruki bombarder Gergo Zalanki.

I Mađarima je trebalo neko vrijeme da osjete hrvatsku mladost, pa su tek u drugoj četvrtini prešli u vodstvo. Tek sredinom treće četvrtine u malo osjetnije (11-8), no "barakude" nisu odustajale ni dopustile protivniku da prelomi utakmicu, ni nakon promašenog peterca Burburana. Nakon gola Mislava Ćurkovića, samo šest minuta prije kraja na semaforu je bilo 13-11. U završnici su Mađari ipak pojačali tempo i dovršili posao bez još većeg stresa.

Na vrhunskoj razini branio je kapetan ove vrste Mauro Ivan Čubranić prikupivši 13 obrana, dvije u istoj sekundi Kristzianu Manherczu s pet metara pa odmah i odbijanac, što je u trans bacilo i dobar broj hrvatskih navijača na tribinama. U hrvatskoj širokoj lepezi strijelaca po dva gola zabili su Vlaho Pavlić i Ćurković.

- U trećoj četvrtini nismo uspjeli zatvoriti, spriječiti neke protunapade suparnika i kad je Mađarska povela s tri gola prednosti, to je bio početak kraja za našu mladu momčad u ovoj utakmici. Ipak je velika razlika između seniora i juniora, ali ispred nas, ispred ovih mladića je dosta vremena za napredak. Mi smo ovdje došli s 11 igrača koji se pripremaju za Europsko prvenstvo u Bugarskoj, za to se mi pripremamo. Mislim da je ispred ovih dečki velika budućnost, ali isto tako i jako puno rada - rekao je Igor Računica, Bajićev prvi pomoćnik.

Mađarska će u polufinalu igrati protiv domaćina Australije, koja je preokretom nakon peteraca pobijedila ponešto pomlađenu Španjolsku 23-21. Drugo polufinale čine Italija i Grčka, Talijani su pobijedili Gruziju 18-12, Grci Crnogorce 14-13. Hrvatska će u petak od 7 ujutro po hrvatskom vremenu igrati protiv Španjolske, pobjednik će u utakmicu za peto mjesto.