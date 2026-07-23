Obavijesti

Sport

Komentari 1
ČETVRTFINALE SVJETSKOGA KUPA

Mladost 'barakuda' sjajno parirala moćnim Mađarima

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Mladost 'barakuda' sjajno parirala moćnim Mađarima
Zagreb: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu U20, polufinale, Hrvatska - Španjolska | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

HRVATSKA - MAĐARSKA 11-16 Na vrhunskoj razini branio je kapetan ove vrste Mauro Ivan Čubranić prikupivši 13 obrana, a u hrvatskoj širokoj lepezi strijelaca po dva gola zabili su Vlaho Pavlić i Ćurković

Admiral

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u Sydneyju će se boriti za poredak od petog do osmog mjesta na završnici Svjetskoga kupa. Epilog je to četvrtfinalne utakmice protiv Mađarske, u kojoj su naši sjeverni susjedi slavili sa 16-11.

Očekivano, s obzirom na to da su u zatvoreni bazen u Sydneyju uskočili najbolji sastav Mađarske i U-20 sastav Hrvatske. Opet, konačnih -5 neće nitko slaviti u hrvatskom taboru, ali ono što je pomlađena hrvatska vrsta pod vodstvom izbornika Zorana Bajića pokazala protiv aktualnih europskih viceprvaka  mora biti zalog za optimizam uoči skorašnjeg Europskog prvenstva U-20. Hrvatska mladost sjajno je parirala praktički najjačem sastavu Mađarske, po nama i jačem nego onome iz siječnja u Beogradu s obzirom na to da se nakon dvogodišnje stanke pod reprezentativnu kapicu vratio ponajbolji igrač svijeta, ljevoruki bombarder Gergo Zalanki.

I Mađarima je trebalo neko vrijeme da osjete hrvatsku mladost, pa su tek u drugoj četvrtini prešli u vodstvo. Tek sredinom treće četvrtine u malo osjetnije (11-8), no "barakude" nisu odustajale ni dopustile protivniku da prelomi utakmicu, ni nakon promašenog peterca Burburana. Nakon gola Mislava Ćurkovića, samo šest minuta prije kraja na semaforu je bilo 13-11. U završnici su Mađari ipak pojačali tempo i dovršili posao bez još većeg stresa.

ZAVRŠNI TURNIR SVJETSKOGA KUPA Mlade 'barakude' protiv moćnih Mađara u Australiji: Evo za što se igra i gdje je prijenos...
Mlade 'barakude' protiv moćnih Mađara u Australiji: Evo za što se igra i gdje je prijenos...

Na vrhunskoj razini branio je kapetan ove vrste Mauro Ivan Čubranić prikupivši 13 obrana, dvije u istoj sekundi Kristzianu Manherczu s pet metara pa odmah i odbijanac, što je u trans bacilo i dobar broj hrvatskih navijača na tribinama. U hrvatskoj širokoj lepezi strijelaca po dva gola zabili su Vlaho Pavlić i Ćurković.

- U trećoj četvrtini nismo uspjeli zatvoriti, spriječiti neke protunapade suparnika i kad je Mađarska povela s tri gola prednosti, to je bio početak kraja za našu mladu momčad u ovoj utakmici. Ipak je velika razlika između seniora i juniora, ali ispred nas, ispred ovih mladića je dosta vremena za napredak. Mi smo ovdje došli s 11 igrača koji se pripremaju za Europsko prvenstvo u Bugarskoj, za to se mi pripremamo. Mislim da je ispred ovih dečki velika budućnost, ali isto tako i jako puno rada - rekao je Igor Računica, Bajićev prvi pomoćnik.

Mađarska će u polufinalu igrati protiv domaćina Australije, koja je preokretom nakon peteraca pobijedila ponešto pomlađenu Španjolsku 23-21. Drugo polufinale čine Italija i Grčka, Talijani su pobijedili Gruziju 18-12, Grci Crnogorce 14-13. Hrvatska će u petak od 7 ujutro po hrvatskom vremenu igrati protiv Španjolske, pobjednik će u utakmicu za peto mjesto.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Barca dovela igrača iz Kovačeve Borussije
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barca dovela igrača iz Kovačeve Borussije

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Što su tetovirali 'vatreni'?
LJUBITELJI TINTE

FOTO Što su tetovirali 'vatreni'?

Mnogi nogometaši svoja tijela ukrašavaju tetovažama, a iznimka nisu ni hrvatski reprezentativci. Najvećeg ljubitelja tetovaža Marcela Brozovića više nema pa je sada tu titulu preuzeo Dominik Kotarski
FOTO Supruga bivšeg 'vatrenog' izgleda bolje nego ikad! Raquel provodi ljeto na hrvatskoj obali
SPLITSKI ĐIR

FOTO Supruga bivšeg 'vatrenog' izgleda bolje nego ikad! Raquel provodi ljeto na hrvatskoj obali

Supruga nekadašnjeg nogometaša Hrvatske Ivana Rakitića uživa u ljetu na hrvatskoj obali. Raquel je pokazala zavidnu liniju i atraktivan izgled zbog kojeg je smatraju jednom od najljepših javnih osoba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026