Mladost izbacila klub iz grada Rafe Nadala. Stiže joj Zvezda?

Mladost je eliminirala prvu prepreku u odbojkaškom Challenge kupu. Prošlotjednu pobjedu s Mallorce protiv španjolskog Manacora 3-2, kluba iz rodnoga grada Rafaela Nadala, mladostaši su potvrdili u uzvratu u Domu odbojke pobijedivši u rezultatski nešto izvjesnijem susretu nakon četiri seta (25-16, 25-20, 16-25, 25-19).

Jedino propadanje Zagrepčani su imali u trećem setu, gosti su ih uhvatili na krivoj nozi s promjenama i možda su osjetili da bi nešto mogli napraviti, no ponovno su domaćini vratili razinu igre iz uvodna dva seta, preveliku za Manacor. Grk Chandrinos bio je najefikasniji napadač s 19 poena, Marelić je pratio s 18, Zeljković s 15.

- Kao što smo i očekivali od španjolske ekipe, oni su borci, ratnici, dobro serviraju i nije lako s njima održavati normalan ritam. Malo smo izgubili koncentraciju na početku trećeg seta zbog dvije izmjene koje je napravila španjolska ekipa. Ali na kraju, mislim da smo odigrali tri seta vrlo dobro, imali smo tri i pol seta pod kontrolom, taktički dobro igrali. Zadovoljan sam ekipom, načinom na koji rade, i svi su igrači sudjelovali kako bismo pobijedili u ovoj utakmici - rekao je trener Mladosti, Španjolac Fernando Munoz Benitez.

- Mislim da smo odigrali sjajnu utakmicu, bili smo koncentrirani od samog početka, odlično smo ušli u igru, držali utakmicu pod kontrolom. Treći set smo izgubili, svaka čast protivniku, dodali su malo gasa, ali odlično smo se snašli u četvrtom, skupili glave i priveli kraju utakmicu. Idemo dalje, jako smo sretni zbog toga - dodao je kapetan Timofej Žukovski.

Dalje u Challenge kupu Mladost bi put mogao voditi u Beograd. Mladost očekuje pobjednika iz susreta Ribola Kaštela - Crvena zvezda. Beograđani su slavili 3-2 u prvoj utakmici u Kaštela.

Kraj europskog puta očekivano je stigao za Centrometal. Odbojkaški kluba iz Črečana u Lisabonu su izgubili od Benfice 0-3 (13, 12, 15).