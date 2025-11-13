Obavijesti

ODBOJKAŠKA EUROPA

Kraj za Dinamo i Mursu u LP-u, Kaštelani skoro šokirali Zvezdu, Mladost osvojila Mallorcu

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Foto: CEV

Jedinu pobjedu za hrvatsku odbojku u srijedu ostavila je zagrebačka Mladost, koja je slavila kod Manacora na Mallorci 3-2 (25-21, 25-22, 27-29, 21-25, 15-12) . Mladostaši su vodili 2-0 i pobjedu osigurali u petom setu

Odbojkašice Dinama završile su premijerni nastup u Ligi prvakinja. Dinamovke su i u uzvratnoj utakmici u Plovdivu izgubile od Maritze 0-3 (13, 10, 20) te će preseliti u CEV kup. Nije se previše ni druga utakmica, unatoč povratku Bojane Ambulije, igrački i rezultatski razlikovala od prve u Sutinskim vrelima, dinamovkama je ovo bila velika škola, bit će takva vjerojatno i poljska Bielsko-Biala u CEV kupu.

Debitantski nastup u Ligi prvaka okončala je i Mursa. Nakon pet setova u Gradskom vrtu, mursaši nisu pružili takav otpor Levskom u Sofiji. Prvak Bugarske slavio je 3-0, Osječani su zube pokazali tek u trećem setu (18, 21, 24). Leo Andrić ostvario je 18 poena. U CEV kupu u siječnju ih očekuje dvoboj protiv slovenskog Alpacem Kanala.

Jedinu pobjedu za hrvatsku odbojku u srijedu ostavila je zagrebačka Mladost, koja je slavila kod Manacora na Mallorci 3-2 (25-21, 25-22, 27-29, 21-25, 15-12) . Mladostaši su vodili 2-0 i pobjedu osigurali u petom setu, uz 25 poena Grka Chandrinosa. Za prolazak dalje morat će pobijediti i u Domu odbojke sljedećeg tjedna bilo kojim rezultatom.

ODBOJKAŠKI DAN Mladost u gradu Rafe Nadala, Kaštelani dočekuju Zvezdu, a portugalski velikan u Nedelišću
Mladost u gradu Rafe Nadala, Kaštelani dočekuju Zvezdu, a portugalski velikan u Nedelišću

Veliki odbojkaški dan bio je u Kaštela i Nedelišću. Ribola je skoro priredila veliko iznenađenje protiv Crvene zvezde, vodila je 2-0, no Beograđani su s 15-13 u petom setu izvukli pobjedu nakon dva i pol sata velike bitke (32:30, 25:23, 16:25, 21:25, 13:15). Ante Kulušić predvodio je napad Ribole s 21 poenom.

Centrometal je očekivano izgubio u Nedelišću od Benfice 0-3 (18, 19, 14). Portugalci su realno svijet za sebe u ovom susretu, čiji je uzvrat u Lisabonu za šest dana. Fran Peterlin bio je najefikasniji igrač momčadi iz Črečana s 11 poena.

