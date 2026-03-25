Mladost izgubila od Pro Recca

U susretu 2. kola B skupine četvrtfinalne runde vaterpolske Lige prvaka, Mladost je na gostovanju izgubila od Pro Recca sa 10-13. Bila je to druga pobjeda talijanskog sastava, te prvi poraz Mladosti.

Domaćin je poveo 2-0, pa 4-1 i do kraja susreta Mladost se nije uspjela približiti na manje od tri gola zaostatka. Pro Recco je na poluvremenu imao +5 (7-2), a pet golova viška imao je i koncem treće (11-6) i početkom posljednje dionice (12-7). Zagrebački sastav je do kraja susreta tek ublažio poraz za konačnih 13-10.

U redovima talijanskog velikana Francesco Di Fulvio, Alvaro Granados Ortega, Giacomo Cannella, Andrea Fondelli i Luke Anthony Pavillard zabili su po dva gola, dok je kod Mladosti najefikasniji bio Konstantin Harkov s pet golova. Marko Radulović je dodao dva gola. U drugom susretu iz ove skupine mađarski Ferencvarosi je na gostovanju bio uvjerljiv protiv Hannovera slavivši sa 21-13.

Akos Nagy sa četiri i Marton Vamos s tri gola su bili najefikasniji u pobjedničkim redovima, dok se kod domaćina istaknuo Denis Strelezkij sa četiri gola. Pro Recco vodi sa šest bodova, Ferencvarosi i Mladost imaju po tri boda, a na začelju je Hannover s dva poraza. U dućem kolu Mladost će prvog travnja dočekati mađarski sastav.