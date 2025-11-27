Vaterpolska fešta u Šibeniku: Solaris želi senzaciju, El Clasico Mladosti i Juga u polufinalu

U zadnjem tjednu studenog Šibenik će tri dana biti centar hrvatskog vaterpola. Bazen na Crnici bit će domaćin završnice Kupa Hrvatske za vaterpoliste, odnosno vaterpolistice.

Četvrtak je polufinalni dan, rezerviran za muškarce, odnosno kvartet Jug, Mladost, Jadran Split i Solaris. Prvi će u bazen Jadran i Solaris (16:45, HRT 2), a od 19 sati Jug i Mladost. U prvom polufinalu favorit je izražen iako su je Splićane u zadnjoj utakmici prije Šibenika na krivoj nozi zamalo uhvatilo Primorje. Riječani su svakako primjer Solarisu da se može, uostalom, uz domaći bazen nešto i govori da su Šibenčani peti put zaredom dio vaterpolske elite u Kupu.

- Ulogu favorita definitivno prepuštamo Jadranu. A nade za uspjeh leže apsolutno i jedino u nama. Ukoliko mi budemo pravi, sigurno ćemo biti tvrd orah i to nam je cilj. Maksimalno im otežati utakmicu, nametnuti se od početka. Nismo na razini igračkog kadra s Jadranom ili Mladosti, ali zašto nas otpisati, još k tomu u samo jednoj utakmici? Ukoliko dobro uđemo u susret, može to biti povoljno i za nas. Gledajte, igrati polufinale Hrvatskog kupa, igrati još k tomu pred našom publikom, a da prije toga nekome velimo da je bolji od nas… Pa, naravno da to nećemo - kaže za HVS trener Solarisa Bruno Sabioni, kojemu će nedostajati u sastavu ljevak Zvono.

Split: Finale Prvenstva Hrvatske u vaterpolu, Jadran ST - HAVK Mladost | Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

- Znamo da domaćin ondje zna biti jako neugodan, kao što znamo i da imaju jako kvalitetu i dobru momčad. Momčad Solarisa tu kvalitetu možda rezultatski nije toliko dosad popratila koliko imaju moći, ali tim više onda treba biti oprezan. Nadam se da ćemo imati priliku igrati ove sezone i drugo finale, nakon onog u Superkupu - kaže Jure Marelja, Šibenčanin na klupi Solarisa, koji je u timu dočekao i kapetana Marinić-Kragića.

Drugo polufinale? E, tu bi moglo sve frcati. Vaterpolski El Clasico u kojem uteg ipak malo prevaljuje na stranu mladostaša. Što zbog igračkog kadra, odnosno širine istog, što zbog većeg broja jačih utakmica ove sezone. Međutim, jugaše, kakvi god bili, nikad se ne otpisuje u ovakvim utakmicama. Zadnje tri godine osvojili su Kup premda nominalno nisu bili najkvalitetniji na papiru.

Zagreb: HAVK Mladost i Jug AO susreli se u 11. kolu Premier lige | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Ako bismo usporedili naše igrače s njihovima, vrlo lagano se dolazi do zaključka da je Mladost na svim mjestima bolja i iskusnija. Tako da njima pripada uloga favorita pred ovaj dvoboj, a ono što su pokazali u dosadašnjem dijelu sezone je vrlo, vrlo dobro. Pružaju jako dobre igre prvenstveno u Ligi prvaka što je ipak najjače moguće mjerilo nečije kvalitete. Zato nas čeka izuzetno težak zadatak biti konkurentni u toj utakmici. Mi jesmo u usponu sezone, ali smo imali ipak nešto slabije suparnike. Najjači su nam bili Solaris i Terrassa, a to nije mjerilo za Mladost. Naravno, kao Jug mi ćemo dati sve od sebe da iznenadimo Mladost, ali to će biti vrlo teško. Oni su u ovom trenutku vjerojatno i najbolja momčad u Hrvatskoj - prebacio je ulogu favorita na Mladost trener Juga Vjekoslav Kobešćak.

- Jug je izvanredna, mlada momčad koja ima spoj iskustva i svježine, koju nose mladi igrači. Po meni, jugaši trenutačno igraju odličan vaterpolo, ali i mi smo momčad koja je na pravom putu. Jedrimo dobro, tako igramo, nadam se samo nastavku toga i prolasku u finale. Imamo puno višenamjenskih igrača. Naša vanjska linija Bašić, Vukičević, Lazić može odigrati izvanredno na beku. Imamo centre koji nam mogu stati na beka i obratno. U kvalitetnoj i dobroj rotaciji možemo pokrivati više pozicija na ozbiljan i kvalitetan način. Nije to njima neka novost, rade to vrhunski i u reprezentaciji - govori trener Mladosti Zoran Bajić, koji je potpisao zadnji Kup za Zagrepčane, 2021. godine.

Novost završnice je i da će između polufinala i finala biti slobodan dan, a taj - petak - će biti rezerviran za svečanost još jedne tradicionalne Noći hrvatskog vaterpola, na kojoj će se birati i najbolji vaterpolist i vaterpolistica u ovoj godini. Zaključno, subota će biti dan odluke, počevši sa ženskim finalom Mladosti i Jadrana (16:45), odnosno muškim od 19:20. Sve prenosi HRT 2.