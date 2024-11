Mladost na startu Lige prvaka protiv najjačih na svijetu! 'Ovo je ostvarenje našeg sna'

Odbojkašice Mladosti danas u Trevisu u 20.30 konačno će dobiti nagradu. Ne u vidu trofeja ili možda pobjede, nego u vidu utakmice protiv Conegliana. Ono što je trenutno u nogometu Manchester City ili Real Madrid, to je u ženskoj odbojci ovaj klub koji vodi bivši izbornik Hrvatske Daniele Santarelli. Bolje, jače, više - nema.

Dok se talijanska ekipa zadnjih godina pozicionirala u vrhu europske odbojke te igrala četiri finala u zadnjih pet izdanja, Mladost je na vrhu bila ranih 90-ih pa se u elitno društvo vratila nakon punih 18 godina. Otprilike je i to, vjerovali ili ne, i prosjek ove ekipe Mladosti u kojoj su djevojke s 22 godine - iskusne igračice. Stoga, jasno vam je da u Trevisu čuda neće sanjati, ali....

- Želja nam je uživati u utakmici i trenutku, pokušati se što bolje uklopiti u ambijent - najavio je trener Mladosti Darko Nojić, kojemu će također ovo biti najveća utakmica trenerske karijere.

Zagreb: Kvalifikacije za Ligu prvaka odbojkašica, utakmica Mladost - Gacko RD Swisslion | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ovo je trenutačno utakmica karijere svih naših igračica i želimo primarno uživati u trenutku. Sve su djevojke zdrave i spremne za utakmicu, zapravo jedva čekaju istrčati na teren. Pokušali smo se pripremiti za susret najbolje što smo mogli, pogledali neke njihove susrete, no s obzirom na široku klupu Conegliana, pitanje je u kojem će one sastavu nastupiti, jer imaju dosta nezgodan raspored u ovom trenutku s važnim utakmicama u kojima ne smiju kiksati. Uglavnom, cilj je pokazati ono najbolje što u ovom trenutku možemo, pokušati ih napasti odmah servisom, bez kalkulacija, odigrati blok-obranu što je moguće bolje, biti učinkoviti u napadu. No, isto tako, ne očekujem da nam najbolja svjetska ekipa išta pokloni, za sve ćemo se morati sami pobrinuti.

Trenutno najbolja igračica Mladosti jest Leonarda Grabić (21). Bila je u sastavu Mladosti koji je prije dvije godine u CEV kupu igrao protiv Scandiccija, ali ovo je razina više.

Zagreb: Kvalifikacije za Ligu prvaka odbojkašica, utakmica Mladost - Gacko RD Swisslion | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- Ovo je ostvarenje sna, već neko vrijeme vlada lagana euforija u svlačionici. Jedva čekamo utakmicu. Dobro smo radile u posljednje vrijeme, pogledali smo neke njihove susrete i znamo kako im se suprotstaviti. Ali, isto tako, znamo tko je favorit u ovoj utakmici, uostalom u kompletnoj Ligi prvakinja, i ne zanosimo se nekim nerealnim idejama. Tek nam je želja pokazati se u najboljem svjetlu i uzdignute glave nakon utakmice pozdraviti se sa suparnicama - rekla je mlada Siščanka.