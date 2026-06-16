Mladost napada Ligu prvaka! U Dom odbojke stiže Leo Andrić

Odbojkaši Mladosti imaju prvo pojačanje za sljedeću sezonu. Hrvatski reprezentativac i dosadašnji korektor osječke Murse, Leo Andrić (31), stiže u Dom odbojke. Iako je on bio cilj Zagrepčana još prošloga ljeta, na Savi nisu odustali od stasitog Karlovčanina, koji se tijekom proteklih 18 mjeseci vratio u velikom stilu na odbojkaške parkete nakon silnih problema s ozljedama.

Andrić je prošle sezone predvodio Mursu do duple krune, do premijernog naslova prvaka Hrvatske, ove sezone i do titule Mevza prvaka, ali i u Osijeku su bili svjesni da će igrača ovakvog kalibra teško zadržati. Andrić još nije igrao za Mladost, prošao je Ribolu Kaštela prije odlaska u inozemstvo, promijenivši devet država (Grčka, Švicarska, Poljska, Italija, Kina, Turska, Južna Koreja, Francuska, Rusija).

- Drago mi je da dolazim u Mladost. Iskreno, nije baš da sam se nešto dvoumio. Na prvu, nakon sezone u Osijeku i svega što se izdogađalo, nisam htio ostajati u Hrvatskoj. Međutim, kad sam razgovarao s predsjednikom Mladosti Mirom Pavlovićem, kad je rekao ciljeve kluba, što mogu ponuditi, svidjelo mi se. Uvijek sam htio s hrvatskim klubom nešto napraviti u Europi, a mislim da Mladost s ekipom koju slaže, svakako ima pravo vjerovati u dobar rezultat. Mladost je veliki klub, organizacijski na razini, a mislim da je za svakog igrača užitak osjetiti kako je to živjeti, trenirati i igrati u Zagrebu - rekao je Andrić, koji je u Mursi proveo sezonu i pol.

- Uvijek sam se borio i cijenio klub za koji igram. Žao mi je što sam morao otići iz Osijeka, pogotovo zbog grada u kojem mi je bilo jako lijepo. Ali, to je život i to je sport. Jednostavno, nekada morate stati, pogledati na svoju budućnost i ne opterećivati se kako će tko reagirati na vaš izbor.”

Mladost je još prošle sezone počela sastavljati momčad za europska natjecanja, ove će se dodatno pojačati i napasti Ligu prvaka.

- Volim igrati sa Žukovskim. Uvijek sam se najbolje osjećao kad sam igrao s njim. I s Ivanom Zeljkovićem, ali i drugim dečkima. Dobro ih poznajem iz reprezentacije, dobri smo prijatelji i stvarno sam siguran da možemo napraviti dobar rezultat u Europi. To mi je cilj ove godine.