Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKO POJAČANJE

Mladost napada Ligu prvaka! U Dom odbojke stiže Leo Andrić

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Mladost napada Ligu prvaka! U Dom odbojke stiže Leo Andrić
Sisak: Finale kupa za odbojkaše, MOK Mursa Osijek - HAOK Mladost | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nakon sezone u Osijeku i svega što se izdogađalo, nisam htio ostajati u Hrvatskoj. Žao mi je što sam morao otići iz Osijeka, pogotovo zbog grada u kojem mi je bilo jako lijepo, rekao je Andrić

Admiral

Odbojkaši Mladosti imaju prvo pojačanje za sljedeću sezonu. Hrvatski reprezentativac i dosadašnji korektor osječke Murse, Leo Andrić (31), stiže u Dom odbojke. Iako je on bio cilj Zagrepčana još prošloga ljeta, na Savi nisu odustali od stasitog Karlovčanina, koji se tijekom proteklih 18 mjeseci vratio u velikom stilu na odbojkaške parkete nakon silnih problema s ozljedama.

Andrić je prošle sezone predvodio Mursu do duple krune, do premijernog naslova prvaka Hrvatske, ove sezone i do titule Mevza prvaka, ali i u Osijeku su bili svjesni da će igrača ovakvog kalibra teško zadržati. Andrić još nije igrao za Mladost, prošao je Ribolu Kaštela prije odlaska u inozemstvo, promijenivši devet država (Grčka, Švicarska, Poljska, Italija, Kina, Turska, Južna Koreja, Francuska, Rusija).

- Drago mi je da dolazim u Mladost. Iskreno, nije baš da sam se nešto dvoumio. Na prvu, nakon sezone u Osijeku i svega što se izdogađalo, nisam htio ostajati u Hrvatskoj. Međutim, kad sam razgovarao s predsjednikom Mladosti Mirom Pavlovićem, kad je rekao ciljeve kluba, što mogu ponuditi, svidjelo mi se. Uvijek sam htio s hrvatskim klubom nešto napraviti u Europi, a mislim da Mladost s ekipom koju slaže, svakako ima pravo vjerovati u dobar rezultat. Mladost je veliki klub, organizacijski na razini, a mislim da je za svakog igrača užitak osjetiti kako je to živjeti, trenirati i igrati u Zagrebu - rekao je Andrić, koji je u Mursi proveo sezonu i pol.

- Uvijek sam se borio i cijenio klub za koji igram. Žao mi je što sam morao otići iz Osijeka, pogotovo zbog grada u kojem mi je bilo jako lijepo. Ali, to je život i to je sport. Jednostavno, nekada morate stati, pogledati na svoju budućnost i ne opterećivati se kako će tko reagirati na vaš izbor.”

Mladost je još prošle sezone počela sastavljati momčad za europska natjecanja, ove će se dodatno pojačati i napasti Ligu prvaka.

- Volim igrati sa Žukovskim. Uvijek sam se najbolje osjećao kad sam igrao s njim. I s Ivanom Zeljkovićem, ali i drugim dečkima. Dobro ih poznajem iz reprezentacije, dobri smo prijatelji i stvarno sam siguran da možemo napraviti dobar rezultat u Europi. To mi je cilj ove godine.

Varaždin: Hrvatska i Estonija u drugom kolu skupine B odbojkaške Europske zlatne lige
Varaždin: Hrvatska i Estonija u drugom kolu skupine B odbojkaške Europske zlatne lige | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Ivan Jurić je službeno opet u Italiji, stoper Real Madrida produžio vjernost
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ivan Jurić je službeno opet u Italiji, stoper Real Madrida produžio vjernost

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...
POSLOVNO CARSTVO

FOTO Svi biznisi Donne Vekić: Pokrenula vlastiti brend odjeće, svijeća, ulaže i u nekretnine...

Donna Vekić primjer je moderne sportašice koja uspješno gradi karijeru i izvan sportskih arena. Osim poslovnih pothvata hrvatska tenisačica ulaže u zajednicu te se bavi humanitarnim radom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026