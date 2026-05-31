PRVENSTVO U VATERPOLU

Mladost pobijedila Jug i u finalu će opet igrati protiv Jadrana...

Piše HINA,
Dubrovnik: Druga utakmice polufinala Prvenstva Hrvatske, VK Jug AO - HAVK Mladost | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Jadran i Mladost ponovo u finalu! Splitski vaterpolisti nadvisili Primorje s 21-16, dok je Mladost izbacila Jug AO. Tko će dominirati u borbi za naslov prvaka

Drugu godinu zaredom u finalu prvenstva Hrvatske za vaterpoliste igrat će splitski Jadran i zagrebačka Mladost, nakon što je još u subotu Mladost sa 2-0 u pobjedama izbacila Jug AO, istim se rezultatom u nedjelju u finale plasirao i Jadran protiv riječkog Primorja EB zahvaljujući 21-16 (4-4, 7-2, 3-4, 7-6) gostujućoj pobjedi.

Mislav Ćurković i Zvonimir Butić s sa po četiri gola predvodili Jadran, dok je Ivn Vukojević zabio sedam golova za Primorje

Domaći su dobro krenuli u susret, poveli sa 4-2, ali uslijedila je ključna 6-0 serija gostiju kojom su se odvojili na značajnu prednost koju više nisu ispuštali. Jadran će u finalu pokušati osvojiti treći uzastopni naslov, dok je Mladost u potrazi za 12. naslovom prvaka Hrvatske, ali prvim nakon 2021.

