Odbojkaši Mladosti u prvoj su utakmici 16-ine finala CEV kupa u svom Domu odbojke uz sjajan otpor izgubili od jakog talijanskog sastava Vero Volley iz Monze 1-3 (16-25, 25-18, 24-26, 22-25).

Bile je to jedna prava, kvalitetna utakmica na koju je domaćin ipak malo zakasnio doći. U prvom setu mladostaši su izgledali previše impresionirani momčadi koja im je stajala s druge strane mreže, momčadi sa samo dva Talijana u postavi, srednjim blokerom i kapetanom Berettom i liberom Federicijem. Ostatak su činili Hrvat Mitrašinović kao korektor jer Nijemca Grozera nije bilo u sastavu, iako je doputovao s momčadi, Bugarin Grozdanov srednjak, primači-pucači Čeh Džavornokov i Bjelorus Daviskiba. I baš se Mitrašinović, dojučerašnji mladostaš, "napalio" na svoju bivšu momčad želeći pokazati, baš kako je i najavio, da je postao bolji igrač. Talijani su imali i 23-13 za konačnih 25-16.

Malo uljuljkani u taj prvi set, valjda, olako ulaze u drugi, a Mladost konačno stiže na meč, što se ponajviše vidjelo u bloku te agresivnijem servisu. Zapravo, na isti način kako je Monza deklasirala Mladost u prvom, tako su im oni uzvratili u drugom setu. Imali su domaći vodstvo od 18-10 i 23-15, do konačnih 25-18.

Treći je set bio "vaga", Mladost je povela, no prvi do osjetnije prednosti stižu gosti pa trener Gačič traži minutu odmora kod 6-9. Mladost polako uspostavlja svoju igru i dolazi do egala 14-14, a cijenu toga plaća Mitrašinović kojega gostujući trener Eccheli mijenja Bugarom Karjaginom. Mladost je vodila 23-20, no Brazilca Silvu Talijani su tri puta zaredom blokirali, Zeljković je prošao za egal 24-24, ali iskustvo jer ipak na strani gostiju koji uzimaju taj set s 26-24.

Zato je u četvrtom Mladost malo mentalno pala, pa je kod 1-4 trener Gačič pozvao "time out". Sredinom seta vratila se boja u lice domaćinu, pa su priprijetili kod 21-23 i 22-24, ali Monza je preiskusna momčad da to ne bi iskoristila.

Nakon utakmice je korektor Mladosti Boris Buša, koji je napravio 12 poena, rekao:

- Znali smo da će biti jako teška utakmica, Monza je godinama u vrhu talijanske odbojke. Čak nam je dalo dodatnu energiju to što nije bilo Grozera na terenu, ali unatoč tome smo stegnuto ušli u prvi set. Neću reći uplašeno, ali s velikim respektom prema poznatom suparniku. To je utakmica kakvu nismo navikli igrati, to je najjači suparnik ove sezone. Ali, kada smo malo došli sebi, odradili smo dobar drugi i jako dobar treći set, i šteta što nije otišao u našu korist jer bi onda bio potpuno drugačiji rezultat. Ali, nećemo se predavati ni u uzvratu za tjedan dana u Monzi, borit ćemo se i tamo.

Uzvrat u Monzi igrat će se za osam dana.