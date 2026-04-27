FINALE PRVENSTVA

Mladost sve preokrenula, u Osijeku ima prvu meč-loptu

Piše HINA, Davor Kovačević,
Zagreb: Prva finalna utakmica odbojkaša za prvaka SuperSport Superlige, HAOK Mladost - MOK Mursa Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Vjerujem da nam treba jedna od najboljih izvedbi ove godine da bi u Osijeku bilo to kako mi želimo, rekao je trener Mladosti Toni Kovačević. Mladost u finalnoj seriji vodi 2-1

Odbojkaši Mladosti poveli su 2-1 u finalnoj seriji doigravanja za prvaka Hrvatske nadigravši osječku Mursu u  Domu odbojke s 3-1 (25-11, 25-17, 21-25, 25-19) nakon 105 minuta. Mladost je dominirala dva seta, Mursa se produljila neizvjesnost, ali domaćini su sve okončali u četvrtom setu i izborili prvu meč-loptu, koju će u srijedu imati u Osijeku. 

- Jako, jako teška utakmica. Mislim da smo prva dva seta krenuli baš dobro i jako, protivnika smo stavili u sto problema. Nažalost, nismo uspjeli zadržati tu razinu agresivnosti na servisu i protivnik se vratio u trećem setu, što malo našim glupostima, što malo svojim zaslugama. U četvrtom setu smo ipak uspjeli naći ritam iz prva dva i priveli utakmicu kraju. Jako smo sretni, ekipa je u formi, svi smo dobri i izborili smo se za tu priliku da već za dva dana u Osijeku možemo osvojiti prvenstvo. Znamo da će biti jako teško i vjerujem da nam treba jedna od najboljih izvedbi ove godine da bi u Osijeku bilo to kako mi želimo - rekao je trener Mladosti Toni Kovačević.  

Zagreb: Prva finalna utakmica odbojkaša za prvaka SuperSport Superlige, HAOK Mladost - MOK Mursa Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Mladost je bila dominantna u poenima u napadu (41-33), servisima (102), bloku (15-6) i prijemu servisa (55-47 posto), dok su u pogreškama imali jednu više od suparnika (31-30).

Spyridon Chandrinos s 19 poena najučinkovitiji kod Mladosti, Marko Repek dodao je 15, a Ivan Zeljković 10 poena. Kod Murse na kraju najviše poena skupio je Leo Andrić (18). 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Sa Zadrom sam prije 40 godina bio prvak, a danas taksiram. Izludio sam Dražena Petrovića...
DARKO PAHLIĆ ZA 24SATA

Sa Zadrom sam prije 40 godina bio prvak, a danas taksiram. Izludio sam Dražena Petrovića...

Igrali smo nogomet pa za ručak ‘krkali’ janjetinu i luk, prisjeća se Darko Pahlić, playmaker Zadra, epske pobjede nad Cibonom za naslov prvaka Jugoslavije
Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!
JADRANSKI DERBI BEZ GOLOVA

Rijeka - Hajduk 0-0: Dinamo slavi novu titulu prvaka HNL-a!

"Modri" su profitirali ovim rezultatom jer imaju 12 bodova ispred Hajduka i bolji međusobni omjer, a Splićani će odigrati četiri utakmice do kraja i ne mogu više stići Dinamo, koji je osigurao 26. naslov prvaka Hrvatske

