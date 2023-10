Mladostašice slavile, ali za dlaku ostale bez Lige prvakinja

U posljednjem susretu drugog kruga kvalifikacija za jednu od skupina CEV Lige prvakinja, odbojkašice Mladosti pobijedile su u Rumunjskoj ekipu Kralovo Pole iz Brna s 3-0 (15, 17, 17).

Mladostašice su tako osvojile treće mjesto, koje ih vodi u 1/16 finala CEV Kupa, gdje će im suparnice biti belgijska ekipa Genta, i to već u prvoj polovici studenoga.

Susret je to koji je potrajao tek 66 minuta i u kojem su Zagrepčanke odigrale 'malu školu odbojke'. Andrea Mihaljević sa 11 poena najučinkovitija na utakmici, Ana Ištuk ponovno sjajna sa 10, Katarina Pavičić 9, Tonka Bošnjak i Aurora Papac 5, Aida Mehić i Mirta Freund 4, Lorena Marija Sesar, Leonarda Grabić i Žana Zdovc Šporer 2 poena.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Mladostašice mogu biti ponosne na ono što su u tri dana pokazale u posljednjem krugu kvalifikacija za CEV Ligu prvakinja. Iako su na kraju zauzele treće mjesto, Liga prvakinja doista im je izmakla za loptu-dvije, jer, na kraju su unatoč dva poraza, od Asterixa i Albe Blaj, imale pozitivan skor setova (7-6), uz 5 osvojenih bodova.

Trener Mladosti Miodrag Miki Strojaković bio je ponosan nakon završetka turnira:

- Vrhunska naša partija, još jedna u nizu. Doista mogu reći samo riječi pohvale mojim djevojkama, odradile su sjajnu utakmicu, zapravo odradile su sjajno kompletan turnir. Samo su nas sitnice dijelile prva dva dana od pobjeda, no bez obzira na to što nismo izborili Ligu prvakinja zadovoljni smo, pokazali smo svoju kvalitetu na europskom nivou. Sada nam preostaje nastavak euro-natjecanja u CEV kupu, no još prije toga, već sljedeći tjedan, od utorka do četvrtka, igramo na prvom turniru Srednjoeuropske MEVZA lige, kod nas doma, uz sudjelovanje mađarskog Bekescabai i slovenskog Calcita. Na ovoj sam utakmici dao priliku svim djevojkama da osjete čari euro-pobjede, i sve su, do jedne, odlično iskoristile ukazanu priliku.