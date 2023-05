MMA borac otišao na pripreme na Tajland, vjerojatno će ostati bez noge: Uništila ga infekcija

'Krvavi sport' jedan je od kultnih filmova koji borci često ističu kao jedan od najdražih i vežu uz početak karijere, a te su dvije riječi možda i ponajbolji opis tog - krvavog sporta. Australac Tim Schultz (28, 4-1) lovio je svoje snove na pripremama na Tajlandu, a mogao bi zauvijek završiti izvan kaveza.

U klubovima na Tajlandu izmjenjuje se mnoštvo boraca, a higijena neki put i nije na najvišoj razini pa je zaraza stafilokokom uobičajena pojava. Dok neki to riješe bez prevelikih problema, stanje se kod Australca poprilično zakompliciralo. Za Daily Mail je sve objasnio Matthew Yung Lee-Manwar.

- Modrice i kvrge su normalne stvari koje ostaju nakon treninga, ali nakon što smo se vratili s pješačenja, osjetio je jaku bol u cjevanici. Otišao je k doktoru i mislili su da ima manji lom kosti. No, idući se dan srušio kad se pokušavao dići iz kreveta pa smo ga odmah prevezli u bolnicu, a noga mu je bila ekstremno natečena - objasnio je pa nastavio:

- Prvi krug antibiotika nije mu pomogao, a nakon toga su u bolnici rekli da bi mu trebali amputirati nogu. Prebacili smo ga u drugu bolnicu kako bi čuli drugo mišljenje. Izgledno je da će izgubiti nogu u lovu na svoj san.

Staff je doveo do infekcije nekrotizirajućim fasciitisom koji razara inficirano potkožno tkivo, a na fotografijama za koje upozoravamo da su uznemirujućeg sadržaja, možete vidjeti što se dogodilo Australcu. Krenulo je s 'točkicom' na nozi, a završilo katastrofalno.

Posljednji je meč odradio prije dva mjeseca i došao do četvrte profesionalne pobjede, a sad će biti jako sretan ako uopće uspije sačuvati nogu. Pokušat će doći do Australije privatnim letom, a s obzirom na to da mu treba i medicinska pratnja, to će ga koštati oko 85 tisuća eura. Pokrenuta je tzv. fundraiser (prikupljanje sredstava), a dosad se skupilo nešto više od 24 tisuće eura.