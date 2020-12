MMA nije sport, borci ne mogu trenirati, Forgač jasan: Jednom ćete htjeti skupiti jeftine bodove

Dok profesionalni sportaši i dalje treniraju uz poštivanje epidemioloških savjeta, MMA borci su u velikom problemu. Priredba je manje, a ne mogu ni trenirati jer MMA nije priznat kao sport te sportaši nemaju kategorizaciju

<p>MMA je najbrže rastući i jedan od najpopularnijih sportova na svijetu. ATT Zagreb je najbolji MMA tim u ovom dijelu Europe. Naši borci nastupaju na najvećim priredbama širom planete, pred milijunima TV gledatelja i do nedavno punim arenama predstavljaju naš grad i državu. Oni nemaju kategorizaciju i zabranjeni su im treninzi u dvorani, započeo je u obraćanju na Facebooku čelni čovjek zagrebačkog ATT-a<strong> Dražen Forgač</strong> 'Forgy' u čijoj dvorani treniraju mnogi rekreativci, ali i nekoliko profesionalnih boraca koji sad nailaze na veliki problem.</p><p>Upravo smo o toj temi i pričali sa Forgačem prije mjesec dana kad je istaknuo problematiku toga što MMA nije priznat kao sport u Hrvatskoj.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iza kulisa Armagedona</strong></p><p>- MMA nije priznat u svjetskoj organizaciji sportova jer je amaterski MMA neorganiziran. Moraš imati pravila, borilište, opremu koja je ista na amaterskoj razini tipa u Zagrebu, Sydneyu, Tirani, mora biti isto i jasno postavljeno, a to je još uvijek problem. Tu su i drugi lobiji s kojima je stvar novca, jer kad te priznaju kao sport, uzimaš nekome 'dio kolača'. Idemo prema tome da se preuzme na MMA Savez jer nije aktivan te želimo suradnju sa svjetskim savezom, a krajnji cilj je tu da naši talentirani sportaši amateri dobivaju stipendije kao u drugim sportovima te da je to još jedan dodatni poticaj - istaknuo je tad čelni čovjek <strong>American Top Teama</strong>.</p><p>Tako primjerice Ivan <strong>Erslan</strong>, Filip <strong>Pejić</strong>, Francisco '<strong>Croata</strong>' Barrio, Adriana <strong>Vuković </strong>ne mogu trenirati zbog spomenute problematike, a već je otprije poznato kako je odgođeno i finale <strong>Armagedona </strong>zbog korona virusa pa su bez nastupa ostali i mlađi borci u usponu poput Jakoba <strong>Kosića</strong>, Đanija <strong>Barbira</strong>, Patrika <strong>Čelića</strong>, Nine <strong>Škrijelja </strong>i mnogi drugi.</p><p>Bilo kako bilo, MMA kao sport je još uvijek 'siva zona' u Hrvatskoj te sportaši nemaju kategorizaciju i zatim one koji su borci na najvišem nivou pogađaju ovakve stvari zbog neriješene problematike.</p><p>- Jednom, a taj dan se bliži, netko od njih će uzeti pojas prvaka i tada ćete htjeti skupiti jeftine bodove na njima, a dobit ćete jedino laktove koji imaju čudne putanje, ali gađaju nenormalno - zaključio je 'Forgy' u reptilskom stilu.</p>