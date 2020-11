Dra\u017een je otac troje djece.\u00a0Iz prvog braka ima\u00a0dvije k\u0107eri (Emu 13 i Petru 9 godina) dok sa drugom suprugom Ivanom ima sina Davida (5).

'Vodio sam autoškolu, ali otišao u MMA i trenirao s Cro Copom, a u Čečeniji strahovao za organe'

Obiteljski je krenuo put autoškole, predavao propise, bio instruktor vožnje. No, ljubav prema MMA sportu bila je jača, a iz toga se izrodila jedna od najboljih europskih dvorana i nova MMA organizacija na čelu s Forgačem

<p><strong>Dražen Forgač </strong>'Forgy' danas nosi i nadimak 'hrvatskog Dane Whitea'. A kad vas netko usporedi s čelnim čovjekom najjače svjetske organizacije slobodne borbe, znate da radite velike stvari. No, Forgy nema vilu od nekoliko desetaka milijuna dolara, njegova organizacija još ne vrijedi milijarde, ali pokrenuo je hrvatsku MMA scenu i doveo slobodnu borbu u Hrvatskoj na novu razinu.</p><p>A sve je počelo prije 39 godina. Rođen je u Zagrebu, a odrastao je u Zelini gdje je završio osnovnu školu, nakon čega na daljnje školovanje ide u Zagreb.</p><p>- Kao klinac sam kao i većina djece krenuo trenirati nogomet. Bilo je to u lokalnom klubu u Svetom Ivanu Zelini, a svojevremeno sam igrao i treću ligu. Usporedno s tim trenirao sam i karate s trenerima Branimirom <strong>Papićem </strong>i Željkom <strong>Koščecom </strong>s kojima je sve počelo. Oduvijek sam više težio borilačkom sportu, a filmovi su mi bili najveći poticaj - <strong>Van Damme</strong>, 'Krvavi sport' i 'Kickboxer'. Onda sam se sa 16 godina prebacio na savate boks - nastavlja o sportskim početcima, a baš se u tim početcima posebno u pamćenje urežu trenerski savjeti:</p><p><strong><span id="cke_bm_10227S" style="display: none;"> </span>POGLEDAJTE VIDEO: Iza kulisa Armagedona</strong></p><p>- Također važan doprinos na mojem sportskom putu dao je i prof. <strong>Dragutin Bunčić</strong>, legenda jugoslavenskog i hrvatskog amaterskog boksa. S njim sam odradio neke od najtežih i ujedno najboljih treninga u životu, a i naučio strahovito puno o sportu općenito. On mi je u četiri riječi objasnio ono što treba tražiti kod borca. "Ili jesi ili nisi." Trebalo mi je dvadeset godina da shvatim koliko je to prokleto točno. U našem sportu nema skrivanja iza nekog, nema zamjena, nema korumpiranog suca da te spasi, nikoga nije briga ako si ozlijeđen ili mentalno nespreman ušao u meč. I važno je samo tih nekoliko rundi koliko traje meč. I pitanje je kad ćeš opet dobiti šansu ako izgubiš, ako ti nije bio dan. Nikoga nije briga. Ili jesi ili nisi.</p><h2>Trenirao karate i savate boks, u školi bio odličan</h2><p>Osvajao je medalje u mlađim uzrastima karatea na državnoj razini i u karateu i u savate boksu, ali škola nije patila na tom putu. U osnovnoj je školi bio odličan učenik, kao i u srednjoj školi. </p><p>- U drugom razredu srednje škole morao sam na razredne ispite koje sam bez problema položio i završio srednju školu za tehničara cestovnog prometa te sam završio prometni fakultet i nakon toga osam godina radio kao predavač u autoškoli i instruktor vožnje. Roditelji su imali autoškolu i htjeli da preuzmem obiteljski posao, ali mene to nije zanimalo. Radio sam da zaradim svoje novce. Dogodio se prekid u borbama sa 19 godina te sam onda redario i trenirao, bio je to dodatni izvor zarade i moje društvo je redarilo pa me to nekako povuklo - govori nam Dražen. </p><p>No, sport je ipak u njegovoj krvi te se vratio na taj put. A kao i kod mnogih hrvatskih zaljubljenika u slobodnu borbu, <strong>Mirko 'Cro Cop'</strong> i njegov uzlet na svjetskoj sceni bio je jedan od razloga zašto se i Dražen upustio u MMA.</p><p>- Kad je Mirko počeo s prvim MMA uspjesima, to me dodatno povuklo i otišao sam trenirati kod Bana. To je bio najbolji klub, u to su vrijeme tamo trenirali poznatiji regionalni borci. Tamo sam prvi puta vidio koliko si zapravo ranjiv u realnoj borbi bez hrvanja I partera. Ali tako je to u ovom sportu, u ovom sportu 'moraš' umirati i nema ugode, ako želiš uspjeti moraš se namučiti. Pred kraj karijere sam i surađivao s Mirkom, pomagao sam mu u pripremi za neke borbe i sa njim sam u izuzetno dobrim odnosima na što sam ponosan.</p><h2>Predavao u autoškoli, ali prelomio za MMA</h2><p>Tad je mislio krenuti u profi borilačke vode, ali teško je bilo u 24 sata ugurati treninge, posao, fakultet. Obiteljski posao autoškole na kraju nije preuzeo, već je krenuo drugim putem.</p><p>- Kako bih stekao nova znanja i još napredovao, otišao sam u Croatian Top Team, gdje je glavna figura bio Igor Pokrajac, tada član UFC-a. Bilo je to sa sportske strane lijep period, ali i priličan kaos u organizacijskom smislu jer sam uz dva treninga na dan, posao, fakultet još sa kumom Željkom Koščecom i vodio MMA klub u Zelini. Srećom, zadnje dvije godine sam studirao izvanredno, predavanja su bila vikendom pa sam se nekako uspijevao organizirati. Slobodnog vremena nije bilo. Danas mi je smiješno kad vidim oko kakvih sitnica pojedini borci rade dramu - objašnjava kroz smijeh Forgač.</p><p>Danas borci imaju nutricioniste, svu moguću suplementaciju, na sve se pazi i većina nije u stisci s vremenom. U Forgijevo vrijeme to je bilo nešto drugačije - pazilo se koliko se znalo i moglo, a 2009. kad kreće trenirati s Marinom Bašićem to odvodi na višu razinu. Tad kreće i ozbiljnija priča oko borbi.</p><p>- Zadnje dvije godine karijere nisam radio u autoškoli te sam se posvetio borbama. Dobio sam priliku boriti se za naslov protiv <strong>Jeffa Monsona </strong>koji je tad imao pet pobjeda zaredom, pobijedio je <strong>Aleksandera Jemjeljanenka</strong>, a od starijeg i poznatijeg brata Fedora je izgubio na bodove. Tad mi je 'otišlo' koljeno i borba je zaustavljena te sam se nakon toga želio vratiti i dobro trenirao pa mi je puknuo mišić i to je bilo jako teško razdoblje za moju psihu - govori Forgač koji je karijeru završio sa osam pobjeda i devet poraza. </p><p>Dražen je otac troje djece. Iz prvog braka ima dvije kćeri (Emu 13 i Petru 9 godina) dok sa drugom suprugom Ivanom ima sina Davida (5).</p><p>- Velika mi je podrška i važna karika ATT-a i FNC-a. Zadužena je za marketing i papirologiju koja je moja Ahilova peta tako da se odlično nadopunjujemo. Također ima razumijevanja za moja česta izbivanja zbog odlaska na mečeve naših boraca širom svijeta. U ovo vrijeme korone sam ipak više doma pa je lakše s te obiteljske strane.</p><h2>Od Croatian Combat Academyja do velikog ATT-a i osnivanja FNC-a</h2><p>Danas je poznat kao 'hrvatski Dana White', a sve je to krenulo upravo nakon završetka borilačke karijere. Afinitete za nešto takvo je oduvijek imao, a onda je odlučio napraviti korak u ono što mu je postalo 'novi život'. American Top Team svjetski je poznat, dok je <strong>Fight Nation Championship </strong>u velikom uzletu. </p><p>- Od početka borilačke karijere sam imao težnju učiti druge, radio sam i u autoškoli, imao sam sklonost prenošenja znanja, očito mi je to poziv. Praktički sam paralelno s karijerom imao klub u Zelini i od ranih dana sam krenuo na taj put. Imam iskustva na svakom području MMA-a i pokazujem svojim borcima ono što sam naučio u svim sportovima. Sve je krenulo kontaktom s <strong>Narcisom Mujkićem </strong>koji je iskazao želju za otvaranjem kluba. Investirao je u opremu, a ja sam dogovorio suradnju s <strong>Marinom Bašićem</strong> te smo krenuli u dijelu njegove dvorane na Velesajmu - započinje priču idejni začetnik i vlasnik ATT-a.</p><p>Narcis je imao kontakte u American Top Teamu u SAD-u te je glavni trener <strong>Conan Silveira </strong>došao u Hrvatsku na otvaranje Croatian Combat Academyja s kojim su krenuli Mujkić i Forgač. Od tad s njima i partner iz SAD-a <strong>Bob Berman </strong>koji ih podržava od početaka - prvo u ATT-u, a danas i u FNC-u. Nakon godine dana dobili su licencu za ATT Europe te se preselili na današnju lokaciju, u Slavonsku Aveniju 3.</p><p>- Tad je s nama bio <strong>Igor Pokrajac</strong>, koji je nastupao u UFC-u, te <strong>Ivica Trušček</strong>, <strong>Matej Truhan</strong> i svi relevantni borci. Priključio se i Ivan Erslan, a sport tad nije ni bio toliko popularan. Ja sam za svoju borbu protiv Monsona dobio oko 3000 eura, a danas borci mnogo više zarađuju</p><p>No, MMA je danas veoma popularan te velike zasluge u tome ima upravo Dražen Forgač koji je na čelu ATT-a stvorio jedan od najboljih europskih timova te je idejni začetnik i osnivač Fight Nation Championshipa, organizacije čije priredbe možete ekskluzivno gledati na YouTube kanalu 24sata. </p><p>- U Hrvatskoj odlaskom FFC-a ostala je praznina na MMA sceni i nije bilo ozbiljnije promocije, mogli smo odlaziti kao topovsko meso po primjerice Rusiji jer oni svoje najbolje borce pripremaju za nekog koga će dovesti te ti dolaziš tamo u borbe s ljudima, što se pokazalo, budu vrhunski borci u UFC-u. A sad se imaju priliku pokazati pred domaćom publikom. Kroz našu <strong>FNC Armagedon ligu</strong> smo od mladih praktički nepoznatih boraca stvorili imena o kojima znaju i oni koji površno prate sport.</p><p>Forgy je oduvijek imao 'nos' za prepoznati potencijal i talent te ga izbrusiti, a od tada su u dvorani 'nastala' i velika imena borilačke scene upravo poput spomenutog <strong>Ivana Erslana</strong> koji će se boriti za titulu u poluteškoj kategoriji KSW-a u studenom, zatim najvećeg ženskog potencijala u regiji <strong>Adriane</strong> <strong>Vuković</strong>, <strong>Filipa</strong> 'Nitra' <strong>Pejića</strong>, 'BMF-a' Balkana Ivice 'Terrora' Truščeka, <strong>Francisca </strong>'Croate' <strong>Barria </strong>i mnogih drugih. A sad u FNC-u sa suradnicima <strong>Martinom Čehulićem</strong>, <strong>Matejem Filipčićem</strong>, <strong>Sašom Drobcem</strong>, predsjednikom ATT-a <strong>Mladenom Ercegovićem </strong>i ostalima gradi veliku priču. </p><h2>'Strahovao za organe' u Čečeniji</h2><p>Proživio je mnoge lijepe i manje lijepe trenutke, a imao je i ludih avantura na putu sa svojim borcima.</p><p>- Kad sam išao s <strong>Lemmyjem Krušičem </strong>na meč u Čečeniju. Imali smo presjedanje u Moskvi gdje smo čekali cijeli dan i zatim let do Mineralnih Voda gdje smo sletjeli u ponoć. Zatim vožnja kombijem od 5 sati cestama kakve nikad niste vidjeli. Četiri puta smo izlazili iz kombija na kontrolnim punktovima do zuba naoružane ruske vojske. Onako umorni u jednom trenutku smo zaspali i kad sam otvorio oči i shvatio da je kombi zaustavljen u potpunom mraku i to još u šumi, moram priznati da mi nije bilo svejedno. Prošle su mi glavom priče o prodaji organa, slike otetih ljudi sa crnim kapuljačama na glavi... Ipak, radilo se o tome da je vozač promašio cestu i skrenuo u šumu gdje je odlučio malo odmoriti tako da se sve na kraju dobro završilo.</p><p>- Najteži trenutak s borcem mi je bio kad je Matej Truhan izgubio od Halmija. Bio je bolji dvije i pol runde i radio savršeno,a onda ga je ovaj nakon prve greške pogodio aperkatom i slomio mu orbitalnu kost tako da Truhan nije bio u stanju završiti meč. I s Erslanom mi je bilo jako teško kad je izgubio u Las Vegasu od borca za kojeg se kasnije saznalo da je bio dopingiran, a onda smo i promašili avion te takvi utučeni morali ostati dva dana u Vegasu i čekati novi - sjeća se Dražen. Ali vratilo se to u nekima od najljepših iskustava:</p><p>- Najljepši osjećaj bio je kad smo s Pokrajcem izlazili na meč i UFC-u i kad je Erslan u punoj dvorani u Zagrebu pobijedio na KSW-u, a tko zna kad ćemo opet moći nastupati pred toliko publike</p><p>Borci su danas kao njegova djeca, a smatra da je za djecu dobro da se okušaju u treniranju borilačkog sporta.</p><p>- Apsolutno smatram da su borilački sportovi nešto što bi svako dijete trebalo proći. Podižu samopouzdanje, uče poniznosti, poštovanju i smatram da značajno pomažu kad se kasnije u životu sretneš za nekom preprekom. Druga je stvar profesionalizam u borilačkom sportu. Tu se nikog ne može gurat na silu. To je kruh sa sedam kora i mora postojati doza fanatizma da bi postigli uspjeh. Svog sina neću gurati u MMA, ali ako će iskazati želju naravno da ću mu dati punu podršku.</p><p>Problem je što MMA još nije priznat kao sport, ali radi se na tome.</p><p>- MMA nije priznat u svjetskoj organizaciji sportova jer je amaterski MMA neorganiziran. Moraš imati pravila, borilište, opremu koja je ista na amaterskoj razini tipa u Zagrebu, Sydneyu, Tirani, mora biti isto i jasno postavljeno, a to je još uvijek problem. Tu su i drugi lobiji s kojima je stvar novca, jer kad te priznaju kao sport, uzimaš nekome 'dio kolača'. Idemo prema tome da se preuzme na MMA Savez jer nije aktivan te želimo suradnju sa svjetskim savezom, a krajnji cilj je tu da naši talentirani sportaši amateri dobivaju stipendije kao u drugim sportovima te da je to još jedan dodatni poticaj </p><h2>Veliki, ali realni planovi</h2><p>A tko je Dražen Forgač izvan MMA-a? Teško je to reći jer je Forgy 'čovjek MMA', ali malo slobodnog vremena kojeg ima provod obitelji i sa stvarima koje ga opuštaju.</p><p>- U slobodno vrijeme volim otići na vikend sa obitelji ili posjetiti neki dobar restoran, a opuštam se na društvenim mrežama. Volim dobre Facebook grupe u kojima se njeguje kvalitetan humor. Naravno broj jedan su 'Podcast reptili' gdje sam aktivan član.</p><p>Nakon borilačke karijere se malo 'opustio' što se kilograma tiče, a tu je kumovao i nedostatak vremena.</p><p>- Mogu reći da je taj vrlo užurbani stil života kad je teško išta planirati unaprijed pridonio tome da sam nakupio koji kilogram. Najbrže i najjednostavnije je kad promašiš ručak zbog nekog sastanka, a žuriš na drugi sastanak ili voditi trening, pojesti nešto na brzinu. Zapravo mogu reći da su mi je fast food jedini porok koji imam - jasan je Forgač.</p><p>Donio je velike novitete na hrvatsku i regionalnu MMA scenu te sve podignuo na nekoliko razina više. Pokazao da se trudom, radom i upornošću može doći na najviše razine, ali tu ne misli stati, već nastaviti tim putem. Ambiciozno, ali i s realnim očekivanjima.</p><p>- Cilj je podizati brend što se tiče FNC-a, zauzeti regiju pa se dalje širiti. Stvarati nove borce, svake godine održati Armagedon i napraviti reality show na tragu 'Ultimate Fightera'. Za deset godina se vidim na čelu najjačeg tima i organizacije u Europi. Ne planiram napuštati borilački sport do kraja života - zaključio je 'hrvatski Dana White'.</p>