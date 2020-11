'Ni on ne zna gdje je to prošlo, ali tu se ne praštaju ni greškice'

Prva runda je bila kao iz udžbenika, točno odrađena kako treba. A kad gledaš Narkunove mečeve, nikad ga nitko nije tako odškolovao kao Ivan u prvoj rundi, rekao je nakon borbe Erslanov trener Dražen Forgač

<p>Prva runda super je bila super, tražio sam distancu i uspio sam sve pronaći na kraju runde. Između rundi sam se osjećao super, mislio sam da je to to. Puls mi se nije digao. U drugoj rundi se dogodilo što se dogodilo. Udarac je prošao, nitko nije znao pa čak ni on, imao sam gore obje ruke - to je nevjerojatno. Što ćeš, takva je razina da se i neke polugreškice ne praštaju, nisam pokazao koliko mogu, prvi su dojmovi najboljeg hrvatskog poluteškaša <strong>Ivana Erslana </strong>(28) nakon poraza u borbi za titulu protiv Poljaka <strong>Tomasza</strong> <strong>Narkuna </strong>(30). </p><p>Sve je izgledalo jako dobro za hrvatskog borca - na vaganju je izgledao bolje nego ikad i u potpunosti smireno odgovorio na prijetnje Poljaka. Ipak, na kraju mu je morao priznati da je bio bolji u ovom meču.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: ATT vlog iz Poljske prije borbe </strong></p><p>- Očekivao sam da će raditi neke gluposti, on je takav lik. Poslije borbe mi je rekao da je bilo super i ja sam njemu čestitao. Što raditi, nema tu zle krvi - objasnio je Erslan. </p><p>Prvi mu je to poraz u profesionalnoj karijeri. Doduše, jedan je poraz pretvoren u no contest zbog dopinga protivnika, a ovo je 'prvi pravi' u profesionalnoj karijeri.</p><p>- Odmorit ću sigurno, nemam što dolaziti u dvoranu dok se ne slegnu emocije. Idemo se vratiti bolji, nova borba bit će u drugom trećem mjesecu. Jedna lasta ne čini proljeće, Narkun nije papak to je sigurno. Jučer nije bila moja večer i to e to - objasnio je Erslan.</p><p>Sve je to potvrdio i trener Dražen Forgač koji ne krije kako mu je žao zbog ishoda borbe, ali nema razloga za 'plakanjem'. </p><p>- Prva runda je bila kao iz udžbenika, točno odrađena kako treba. A kad gledaš Narkunove mečeve, nikad ga nitko nije tako odškolovao. Problem je u drugoj rundi, ja sam tražio samo da se rade ruke i očekivao sam da će Narkun ići na rušenje što su mi kasnije i potvrdili jer je to bio plan u njegovom kutu - govori Forgy pa nastavlja:</p><p>- Načeo mu je nogu, ali ne smiješ ponavljat stvari, iskontrirao ga je i točno u centimetar slobodnog prostora gdje je prošao kroše. Žao mi je, lako je sad bit pametan, ali po meni da se držao boksa Narkun mu ne bi mogao ništa. Onaj high kick u drugoj rundi ga je izbacio iz balansa, ali nije bilo ništa ozbiljno. No, nije bez veze on prvak pet godina. To je ozbiljan lik koji uvijek nađe načina kako pobijediti. Nema tu filozofije, mora mu se čestitati i idemo dalje - završio je Forgač.</p><p>Iza Ivana je bila i vojska 'reptila' koji su strepili uz njega, a strepit će i dalje. </p><p>- Tko stvarno vjeruje u mene vjerovat će i dalje i hvala im na tome, a tko ne vjeruje, ma slobodno napiši bez cenzure, da mi takvi 'navijači' ne trebaju i da njih nabijem - završio je Erslan. </p>