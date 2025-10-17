Obavijesti

FOTO: PONOVNO TRENIRA

MMA snagatorica i UFC legenda se vraća nakon devet godina?!

Zadnju borbu Ronda Rousey imala je u prosincu 2016. protiv Amande Nunes, a sada se vratila treninzima. Na društvenim mrežama krenula su nagađanja o mogućem povratku nakon što je postala majka u siječnju
Bivša UFC prvakinja Ronda Rousey (38) nagovijestila je povratak borbama nakon dugih devet godina izbivanja. | Foto: Profimedia
