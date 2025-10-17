MMA snagatorica i UFC legenda se vraća nakon devet godina?!

Zadnju borbu Ronda Rousey imala je u prosincu 2016. protiv Amande Nunes, a sada se vratila treninzima. Na društvenim mrežama krenula su nagađanja o mogućem povratku nakon što je postala majka u siječnju
Bivša UFC prvakinja Ronda Rousey (38) nagovijestila je povratak borbama nakon dugih devet godina izbivanja.
| Foto: Profimedia
Bivša UFC prvakinja Ronda Rousey (38) nagovijestila je povratak borbama nakon dugih devet godina izbivanja. |
Foto: Profimedia
Bivša UFC prvakinja Ronda Rousey (38) nagovijestila je povratak borbama nakon dugih devet godina izbivanja.
| Foto: Profimedia
Amerikanka je zadnju borbu imala 2016. godine, a nakon toga je prešla u kečersku organizaciju WWE.
| Foto: Profimedia
Na društvenim mrežama objavila je da je ponovno počela trenirati, a jednom prilikom izjavila je kako niti jedan borac nikada ne ode potpunu mirovinu.
| Foto: Profimedia
Rousey je prošlog siječnja postala majka djevojčice pa treninzima vraća svoje tijelo u formu.
| Foto: Instagram
- Imam kavez u svojoj garaži i vježbam kad hoću i dovodim prijatelje da vježbaju karate - rekla je u jednom intervjuu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Borila se u prvoj ženskoj borbi u UFC-u i jedno vrijeme držala rekord po najvećem broju obrana naslova (šest) u najpoznatijoj MMA organizaciji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Amerikanka je UFC karijeru završila nakon poraza od Amande Nunes, prije nego što je postala zvijezda u WWE
Prije sedam godina primljena je u Kuću slavnih i tada se kratko vratila u UFC.
| Foto: Instagram
Ponovno sam počela trenirati MMA jer sam osjećala da sam izgubila identitet kao borkinja. Otišla sam u krajnost i nisam htjela više trenirati - rekla je.
Konačnu odluku o prekidu karijere donijela je zbog ponovljenih potresa mozga, a taj detalj otkrila je u autobiografiji.
| Foto: Instagram
Rousey je našla način da se ponovno bavi sportom, trenira prijatelje da dobiju crni pojas u judu, u kojem je bila svjetska doprvakinja i olimpijska brončana u Pekingu.
| Foto: Instagram
- To je ono što sam trenirala cijeli život i jednostavno se osjećam zdravije i bolje i želim ponovno trenirati - izjavila je u jednom intervjuu.
Rousey ne poriče potencijalni povratak.
| Foto: Instagram
- To me čini sretnom, Stvarno je smiješno, treniram, a svi me pitaju 'za što treniraš? Što radiš?'. Ja kažem "zbog vlastite radosti". Je li to loše - upitala je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram