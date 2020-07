MMA spektakl na 24sata: Tri runde potpune dominacije, Croata je "ugušio" Jankovića

Regionalni MMA spektakl, Fight Nation Championship 3 iz Zagreba, od 20 sati donosi šest borbi koje možete gledati u ekskluzivnom prijenosu na 24sata. Šlager je meč za BMF titulu Vaso - Trušček

<p><strong>GLEDAJTE LIVE STREAM:</strong></p><h2><strong>UŽIVO:</strong></h2><p>Isti scenarij kao i prijašnje dvije runde - Croata je u potpunosti izdominirao Jankovića prije nego što ga je završio bulldog chokeom. Srpski borac je tapkao i predao borbu nakon čega je počelo veliko slavlje u Franciscovu kutu.</p><p>Janković je na otvaranju runde uputio dva sjajna udarca od čega je potonji kroše zaljuljao Croatu. No, Barrio je brzo ponovno ušao u game plan, srušio protivnika u parter i skoro četiri minute radio u gornjoj poziciji.</p><p>Uputio je nekoliko ozbiljnijih laktova, tjerao Jankovića da se brani cijelu rundu u podređenoj poziciji i nakon dvije runde jasno je da Croata ima 2-0.</p><p>Iduća borba je između Francisca "Croate" Barria i Aleksandra Jankovića.</p><p>Nakon početne razmjene, Croata je preuzeo kontrolu i pritisnuo Jankovića uza žicu gdje je nakon malo dirty boxinga uspio spustiti protivnika u parter.</p><p>Sjajno je radio, u jednom trenutku uspio ući Jankoviću u polugard i na koncu je uvjerljivo uzeo prvu rundu.</p><p>Borba je trajala niti punu minutu i pol i Adriana je završila protivnicu iz Poljske. Lijepo ju je spustila u parter, uzela joj leđa i u dominantnoj poziciji zavukla rear naked choke. Uputila je nekoliko udaraca i dok ju je vrtjela da joj u potpunosti izvede sumbmission, Poljakinja je tapkala i borba je bila gotova.</p><p>Monika Porazynska na kraju borbe najavila je kraj karijere i izrekla oproštajnu riječ.</p><p>Lijeva krv po licu Horskoga, srušio ga je Batur na pod i pokušava dovršiti borbu... Kakva rafalna paljba hrvatskog borca, Čeh je predao tri sekunde prije kraja druge runde! Fantastičan meč.</p><p>- Bilo je kako smo planirali u kutu, držali smo ga u stojci, nervoznim, i to je bilo to - rekao je Batur nakon pobjede.</p><p>Martin Batur imao je na pladnju Čeha nakon prve od tri runde po pet minuta! Zvono je spasilo Horskoga, ima i posljedice na licu. Vjerujemo da će hrvatski borac u drugoj rundi završiti posao, pokazao je tijekom cijele runde da je bolji.</p><p>Martin Horský (Češka) - Martin Batur (Hrvatska) (+93 kg)</p><p>Monika Porazynska (Poljska) - Adriana Vuković (Hrvatska) (-55 kg)</p><p>Aleksandar Janković (Srbija) - Francisco Barrio (Hrvatska) (-75 kg)</p><p>Tonči Peruško (Hrvatska) - Miloš Janičić (Crna Gora) (-77,5 kg)</p><p>Jusuf Hajrović (Srbija) - Ivan Erslan (Hrvatska) (-93 kg)</p><p><strong>Vaso Bakočević (Crna Gora) - Ivica Trušček (Hrvatska) (-75 kg)</strong></p><p>U zadnji su se čas dogodile dvije promjene te su nastup otkazali <strong>Ivan Vičić</strong> koji je trebao ući u kavez protiv <strong>Donalda Ćosića</strong> (25, 1-0-0), ali i <strong>Sead 'Sandžak' Kahrović</strong> (39, 7-13-0) koji je trebao ući u kavez protiv Ćosića. 'Donko' koji predstavlja Njemačku veliki je teškaški potencijal koji je na prvoj FNC priredbe slavio nokautom, a na drugu će priliku morati malo pričekati.</p><p>A odjeknuo je povratak pobjednika FFC Futuresa i dečka koji je bio strašan potencijal u poluteškoj kategoriji <strong>Martina Batura</strong> (25, 4-3-0) koji je posljednju borbu odradio prije pet godina kad ga je nokautirao danas UFC zvijezda u usponu,<strong> Aleksandar 'Rocket' Rakić</strong> (28, 12-2-0).</p><p>S druge je strane trebao stajati Milan Nakić, ali u zadnji je tren stigao<strong> Martin Horsky</strong> (37, 1-1-0) koji je ove godine odradio dvije borbe, u jednoj je slavio nokautom dok je u drugoj izgubio odlukom sudaca.</p><p>Bit će ovo debi Martina Batura u teškoj kategoriji, a koliko impresivno izgleda govore riječi Vase Bakočevića (30) koji je <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BwBmoODZYFc" target="_blank">u Podcast Inkubatoru upitao voditelja Marka Petraka</a> 'je li to onaj nabildani' jer spomenuti Batur izgleda nevjerojatno. Također, odradio je kamp u Makarskoj sa <strong>UFD Gymom</strong> iz Düsseldorfa i <strong>Ivanom Dijakovićem</strong>, a tamo su bili i KSW borci <strong>Erko Jun</strong> (30) i naš prvak u velteru, <strong>Roberto Soldić </strong>(25).</p><p>Oko boraca nije more i plaža kao što je trebalo biti, no nakon dugo čekanja fanovi slobodne borbe dočekali su spektakularnu priredbu na ovim prostorima! Ponajbolji borci regije stigli su u Zagreb, a od oko 20 sati će u dvorani ATT-a krenuti FNC 3 na kojem je glavna borba ona između <strong>Vase 'Psihopata' Bakočevića</strong> (30) i <strong>Ivice 'Terrora' Truščeka</strong> za titulu najopakijeg čovjeka Balkana, BMF!</p>