MNK Square tuguje za vratarom Petrom Prce (22): 'Žalimo za mladim životom koji se ugasio'

Nesreća se dogodila u ponedjeljak ujutro u blizini skretanja za Bosanku, a Petar Prce (22) je bio jedan od golmana prve momčadi Squarea. Klub se oprostio od svog igrača dirljivom porukom u kojoj su istaknuli da su izgubili 'puno više od vrsnog vratara'.

- Postoje trenuci kada sport utihne. Trenuci u kojima utakmice, bodovi i rezultati postanu potpuno nevažni. Preranim odlaskom našeg Petra, MNK Square je izgubio puno više od vrsnog vratara – izgubili smo odanog prijatelja, brata i nezamjenjiv dio naše velike klupske obitelji - napisali su iz kluba.

- Danas ne tugujemo samo za čuvarom naše mreže, danas žalimo za mladim životom koji se ugasio u svom najljepšem sjaju. Petre, hvala ti za svaki obranjeni udarac, za svaki zajednički trenutak i svaku emociju koju si utkao u naš klub. Zauvijek ćeš ostati dio Squarea - zaključili su.