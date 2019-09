Moćna Barca gostuje u Zadru: 'Ma, nisu oni izvanzemaljci...'

Rastresli su se zagrebaši ovaj tjedan, a jesu li se i prodrmali, vidjet ćemo u subotu u Zadru (20:30, HRT 2). Da je birao, ne bi Veselin Vujović mogao odabrati težu premijeru na Zagrebovoj klupi u pokušaju broj dva, ali ako je netko znao u takvim situacijama raditi čuda, znao je on. Pa i zvao se protivnik Barcelona, spektakularna Barcelona.

- Nadamo se da će biti "treće kolo - treća sreća". Ne sumnjam da se u Zadru nećemo osjećati kao kod kuće i vjerujem da će gledatelji prepoznati kvalitetu rukometa kako našu tako i od Barcelone.

Branko Tamše ostavio je Vujoviću obranu u kojoj se ne zna tko, što, kako i kada. U zadnje tri utakmice Zagreb je primio 103 gola. Što je previše, previše je taman i što su dva protivnika bila iz teškaške kategorije, PSG i Veszprem. Onda je još Aalborg i -10 bio "šlag na tortu".

- Dat ćemo sve od sebe da odigramo jednu dobru i borbenu utakmicu bez obzira na ozljede koje nas prate i sputavaju. S obzirom da mi je ovo prva utakmica na klupi Zagreba u ovoj godini, moj motiv kao i motiv igrača neupitan je. Trudit ćemo se da odigramo najbolju moguću utakmicu koju u ovom trenutku možemo, tako da je svaki scenarij moguć - pobjeda, poraz ili nerješen rezultat - rekao je Vujović pa zaokružio izlaganje.

- Oni nisu izvanzemaljci, nego ljudi od krvi i mesa.

Jači za Cindrića

Bilo bi dobro da i igrači to shvate na vrijeme, u njihovo je ime govorio Damir Bičanić, najiskusniji uz kapetana Horvata.

- Promijenili smo trenera i, ako se ne varam, osim Zlatka Horvata svi smo mu novi igrači i nije nas prije zajedno trenirao. Odradili smo jako dobra četiri treninga i znamo što točno trener od nas očekuje. Agresivnost u obrani i maksimalnu motivaciju ćemo sigurno pokazati protiv Barcelone, to možemo obećati. Uz jako čvrstu obranu, angažman svih će nas biti na razini i zaista ćemo se boriti.

Gdje je onda bio problem?

- Moram reći prvo da je Branko Tamše izuzetan čovjek, dobar i pošten trener i zahvaljujemo mu se na suradnji. Sigurdno da on ne može biti jedini krivac za to što se dogodilo. Koliko je krivice na njemu, toliko je i na nama. Puno smo grešaka napravili da bi bilo drugačije. Primjerice, Aalborg nije momčad od koje smo trebali izgubiti uopće, a kamoli još na onakav način. Tu je bio problem unutar momčadi i sada ćemo to riješiti.

Barcelona?

- Malo je tu nepoznatog, na sve što ima jača je ove sezone za Cindrića.

A tu su De Vargas, Mem, Palmarsson, Entrerrios N'Guessan, Fabregas, Sorhaindo. Teška artiljerija, najteža. Treba biti realan i reći da će teško zagrebaši s njom, ali, pričekajmo.