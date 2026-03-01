Obavijesti

Modri jure prema novoj tituli: Beljo stigao do 20. gola sezone, Stojković opet prvo ime Dinama

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 2 min
SuperSport HNL, 24. kolo, GNK Dinamo - HNK Gorica | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

DINAMO - GORICA 4-2 Dominik Livaković po 300. put je stao na Dinamov gol, ušao među velikane modroga kluba. Do te su brojke došli još samo Ladić, Ademi, Ramljak, Mlinarić, Bogdan, Vabec i Cico Kranjčar

Dinamo je nastavio dominirati HNL-om, pa protiv Gorice (4-2) stigao do uvjerljive pobjede. I opet bodovno odmaknuo Hajduku na velikih sedam bodova prednosti. Beljo je zabio dvaput, po jednom su precizni bili Stojković i Soldo. Nove minute u seniorskoj momčadi dobio je i mladi Šunta, a nitko prije derbija s Hajdukom nije dobio četvrtu javnu opomenu.

