MODRI MERCATO Dominguezov transfer opet u igri, Dinamo ima plan B ako Bakrar napusti klub!
Stjepan Radeljić u ponedjeljak se priključio pripremama 'modrih', a Dinamo će se u utorak u prijateljskoj utakmici zatvorenog tipa (bez medija i navijača) sučeliti ukrajinskom prvoligašu LZN Čerkasiju
U Maksimiru uvijek nešto novo, uvijek nešto zanimljivo. Nogometno tržište mijenja se iz dana u dan, čini se kako je odlasku iz Dinama u ovim trenucima najbliži Mounsef Bakrar, dok je priča oko Sergija Domingueza i Lazija opet dobila novi preokret. Dinamo i Lazio prvo se nisu financijski dogovorili, Talijani su se prema nekim izvorima već okrenuli drugim stoperskim opcijama, ali onda je u ponedjeljak transfer Španjolca na Apenine opet postao aktivan. I sad je tu sve moguće, Dominguez bi mogao put Lazija, ništa još nije konkretnije definirano.