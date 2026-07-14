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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
PROMETNO NA MAKSIMIRU PLUS+

MODRI MERCATO Dominguezov transfer opet u igri, Dinamo ima plan B ako Bakrar napusti klub!

Piše Hrvoje Tironi,

Stjepan Radeljić u ponedjeljak se priključio pripremama 'modrih', a Dinamo će se u utorak u prijateljskoj utakmici zatvorenog tipa (bez medija i navijača) sučeliti ukrajinskom prvoligašu LZN Čerkasiju

U Maksimiru uvijek nešto novo, uvijek nešto zanimljivo. Nogometno tržište mijenja se iz dana u dan, čini se kako je odlasku iz Dinama u ovim trenucima najbliži Mounsef Bakrar, dok je priča oko Sergija Domingueza i Lazija opet dobila novi preokret. Dinamo i Lazio prvo se nisu financijski dogovorili, Talijani su se prema nekim izvorima već okrenuli drugim stoperskim opcijama, ali onda je u ponedjeljak transfer Španjolca na Apenine opet postao aktivan. I sad je tu sve moguće, Dominguez bi mogao put Lazija, ništa još nije konkretnije definirano.

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